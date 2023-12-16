Взорвавший три гранаты в сельсовете украинский депутат пришел в сознание

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Мужчину допрашивают следователи. Его палату усиленно охраняют полицейские во избежание самосуда со стороны родственников пострадавших.

Представитель пропрезидентской партии «Слуга народа» устроил взрыв во время рассмотрения вопроса принятия бюджета на 2024 год. Пострадали 26 человек , шестеро из них в тяжелом состоянии.

Профессор главный, научный сотрудник Института Европы Николай Межевич, что депутат мог совершить такой поступок из-за общего кризиса , который царит в стране. Украинский политолог Александр Дудчак сообщил, что у Батрина были претензии к своим же руководителям.

Силовики возбудили уголовное дело по статье «Террористический акт» , расследованием занимается Служба безопасности Украины. Депутат может лишиться свободы на 10 лет.