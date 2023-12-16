16 декабря 2023, 18:18

Взорвавший три гранаты в сельсовете украинский депутат пришел в сознание

Pxhere
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Депутат Керецковского сельсовета Закарпатской области Сергей Батрин, взорвавший три гранаты во время заседания сельсовета, пришел в сознание. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Мужчину допрашивают следователи. Его палату усиленно охраняют полицейские во избежание самосуда со стороны родственников пострадавших.

Представитель пропрезидентской партии «Слуга народа» устроил взрыв во время рассмотрения вопроса принятия бюджета на 2024 год. Пострадали 26 человек , шестеро из них в тяжелом состоянии.

Профессор главный, научный сотрудник Института Европы Николай Межевич, что депутат мог совершить такой поступок из-за общего кризиса , который царит в стране. Украинский политолог Александр Дудчак сообщил, что у Батрина были претензии к своим же руководителям.

Силовики возбудили уголовное дело по статье «Террористический акт» , расследованием занимается Служба безопасности Украины. Депутат может лишиться свободы на 10 лет.

Терроризм Взрывы Украина
16 декабря 2023, 17:55
Евросоюзу предрекли утрату суверенитета из-за США
Unsplash
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Евросоюзу приходится направлять свои ресурсы на обслуживание интересов США из-за давления со стороны Белого дома. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

ЕС все больше теряет свой экономический и политический вес, отметила она. Захарова напомнила, что объединение отказалось от решения собственных проблем в пользу обогащения американского руководства.

«Состоявшийся 14–15 декабря в Брюсселе последний в этом году саммит Евросоюза подвел черту под неутешительными для ЕС итогами года», - добавила дипломат.

По ее словам, действия руководителей Евросоюза могут привести объединение к тому, что оно окончательно потеряет международно-политическую субъектность и станет полностью контролироваться США.

Ранее газета Financial Times назвала промахом переговоры лидеров ЕС во время саммита в Брюсселе по поддержке Украине. В объединении не смогли договориться о пакете помощи после того, как конгресс США не одобрил выделение ВСУ 60 миллиардов долларов.

США Мария Захарова Евросоюз МИД РФ
16 декабря 2023, 16:36
Интервью с послом России сняли с эфира Болгарского национального радио
Unsplash
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Программный совет Болгарского национального радио решил снять с эфира интервью посла России Элеоноры Митрофановой. Его планировали представить в программе БНР «Политически некорректно».

Совет радио уточнил, что решение приняли большинством голосов. Перед этим с соответствующим требованием выступили украинское посольство в Софии и председатель парламентской группы Движения за права и свободы Делян Пеевский.

«Мы законопослушные люди и вынуждены выполнить это решение», - сказал автор передачи «Политически некорректно» Петр Волгин.

Он назвал произошедшее актом политической цензуры. Волгин также уточнил, что в интервью Митрофанова говорила о развитии двусторонних отношений, свободе слова и ситуации на Украине.

В ноябре МИД предписал корреспонденту Болгарского национального радио Ангелу Григорову покинуть территорию России.

Ведомство пошло на такой шаг в качестве ответной меры на преследование в Болгарии журналиста «Российской газеты» Александра Гацака.

Болгария Россия Интервью
16 декабря 2023, 16:33
Эстонию уличили в попытке свести счеты с независимыми активистами
РИА «Новости»
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Эстония попыталась выслужиться перед Западом с помощью ареста экс-редактора российского издания. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщило пресс-служба министерства.

Она назвала цинизмом задержание бывшего сотрудника «Спутник медиа» Аллана Хантса, являющимся гражданином Эстонии. По ее словам, эстонская «охранка» под видом нацбезпасности сводит счеты с неугодными ей независимыми активистами.

«Налицо стремление Таллина выслужиться перед своими западными кураторами посредством тотальной „зачистки“ инакомыслия и разжигания русофобских настроений», - указала Захарова.

Дипломат добавила, что экс-редактору инкриминировали обвинения в «разведывательной деятельности против Эстонии» и «поддержании связей с Россией».

Ранее эстонское руководство объявило о возможной депортации эстонцев, решивших принять гражданство России. По мнению премьер-министра Каи Каллас, такие жители Эстонии являются национальной угрозой для республики.

Мария Захарова Эстония МИД РФ
16 декабря 2023, 14:52
СК возбудил дело после объявление в розыск патриарха Кирилла на Украине
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разыскать должностных лиц СБУ и МВД Украины после объявления патриарха Московского и всея Руси Кирилла в розыск. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Дело возбудили по статье «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела».

«Бастрыкин поручил принять меры к розыску конкретных должностных лиц Службы безопасности и Министерства внутренних дел Украины, принявших незаконное решение», - передали в ведомстве.

Ранее Министерство внутренних дел Украины объявило, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл скрывается от «досудебного расследования». Он находится в розыске с 11 ноября. До этого Служба безопасности Украины обвинила главу РПЦ в «посягательстве на территориальную целостность Украины» из-за поддержки спецоперации. Экспертиза даже якобы подтвердила преступления патриарха.

Уголовное дело СК РФ Россия Украина Патриарх Кирилл

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