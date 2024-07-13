13 июля 2024, 19:50

«Вызвал ярость». Визит Орбана в Москву и Пекин разозлил ЕС и НАТО

РИА «Новости»
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Европейский союз и Североатлантический альянс возмутились поездкой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай. Об этом сообщила газета Global Times.

«Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин для обсуждения мирного соглашения вызвал ярость в странах ЕС и НАТО», - написали авторы публикации.

Из-за этого Евросоюзу и альянсу пришлось поспешно объяснять, что Орбану «не хватает легитимности и мандата ЕС на переговоры о перемирии с Путиным».

Реакция лидеров показала их несогласие с диалогом по украинскому вопросу без посредничества. Англо-американский гегемон и его вассалы хотят укрепить свои позиции на Украине. НАТО воинственно настроен к чужакам и не имеет другой цели, кроме экспансии КНР и России, подчеркнули журналисты.

На саммите НАТО Орбан выступил против членства Украины в альянсе и разозлил присутствующих на мероприятии министров.

НАТО Китай Москва Виктор Орбан
13 июля 2024, 19:17
Байдена обвинили в грубом вмешательстве в дела Китая
Pxhere
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Подписанный главой Белого дома Джо Байденом законопроект «о содействии разрешению тибетско-китайского спора» — грубое вмешательство во внутренние дела Китая. Такое заявление сделали в пресс-службе МИД КНР.

«Тибет с древних времен был частью Китая. Дела Тибета являются чисто внутренними делами Китая и не допускают никакого внешнего вмешательства», - подчеркнули в министерстве.

Китайская сторона пригрозила Штатам решительными мерами ради защиты собственной безопасности, суверенитета и интересов развития страны.

Ранее Китай ввел ограничения против США из-за нарушения поддержки Тайваня. Под санкции попали шесть организаций, в том числе Anduril Industries и Maritime Tactical Systems. КНР также призвала американскую сторону прекратить дискредитацию , ведь ее действия нарушают международное право.

Подписанный главой Белого дома Джо Байденом законопроект «о содействии разрешению тибетско-китайского спора» - грубое вмешательство во внутренние дела Китая. Такое заявление сделали в пресс-службе МИД КНР.

Китай Джо Байден
13 июля 2024, 18:20
Самый богатый человек Азии заплатил миллионы долларов за свадьбу сына
Unsplash
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Свадьба сына индийского миллиардера Мукеша Амбани проходила несколько месяцев и обошлась семье в 600 миллионов долларов. Об этом сообщила газета Guardian.

Торжество длится с марта и закончится 14 июля. Брак заключили дочь директора фармацевтической компании Encore Healthcare Радхика Мерчант и сын миллиардера Ананта Амбани. Пара познакомилась друг с другом еще в детстве, а встречаться они начали после окончания учебы в университете.

Отец жениха, председатель и управляющий директор Reliance Industries, подарил молодоженам виллу с 10 спальнями на острове Пальма Джумейра в Дубае с собственным пляжем.

Ранее в Великобритании прошла свадьба потомка поэта Александра Пушкина Хью Гросвенора. Шафером на торжестве выступал принц Уэльский Уильям. На церемонию в Честерском соборе в графстве Чешир пригласили порядка 400 гостей.

Индия Свадьбы Азия
13 июля 2024, 14:42
Доллару предрекли крах из-за антироссийских санкций
Unsplash
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Антироссийские санкции ведут к снижению привлекательности доллара как мировой валюты и могут вызвать его крах. Об этом сообщило издание Asia Times.

Авторы материала обратили внимание на прогноз главы Минфина США Джанет Йеллен, которая заявила, что санкции против России привели в замешательство государства-держателей долларовых резервов.

Большая часть Глобального Юга не желает работать с американской валютой, но пока не может полностью отказаться от нее. Этому в некоторой степени способствует политика БРИКС, направленная на дедолларизацию.

Решение американских властей заморозить российские валютные резервы стало пересечением красной линии для ряда крупных инвесторов.

Исполнительный директор от России в Международном валютном фонде Алексей Можин заявлял, что БРИКС сможет предложить альтернативу, если доллар потерпит крах.

Доллары США Санкции
13 июля 2024, 14:05
Жертвами удара ЦАХАЛ в провинции Хан-Юнис стали более 70 человек
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Свыше 70 человек стали жертвами израильского удара на юге сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Палестины.

«Число погибших при совершенном оккупацией ужасном массовом убийстве граждан и перемещенных лиц в районе Аль-Маваси в провинции Хан-Юнис составило более 71», - заявили в министерстве.

Еще 289 человек пострадали. Некоторые раненые получили тяжелые травмы, с ними работают медицинские бригады.

По данным телеканала Al Arabiya , в результате атаки ЦАХАЛ погиб командир одного из подразделений палестинского движения ХАМАС Рафиа Саляма.

Жертвами действий израильской армии в секторе Газа 11 июля стали 50 палестинцев. Еще 54 человека получили ранения в результате бомбардировок и обстрелов.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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