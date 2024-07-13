«Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин для обсуждения мирного соглашения вызвал ярость в странах ЕС и НАТО», - написали авторы публикации.

Из-за этого Евросоюзу и альянсу пришлось поспешно объяснять, что Орбану «не хватает легитимности и мандата ЕС на переговоры о перемирии с Путиным».

Реакция лидеров показала их несогласие с диалогом по украинскому вопросу без посредничества. Англо-американский гегемон и его вассалы хотят укрепить свои позиции на Украине. НАТО воинственно настроен к чужакам и не имеет другой цели, кроме экспансии КНР и России, подчеркнули журналисты.

На саммите НАТО Орбан выступил против членства Украины в альянсе и разозлил присутствующих на мероприятии министров.