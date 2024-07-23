Выжившее божество. Почему США грозит гражданская война в случае проигрыша Трампа

По его мнению, вбросы бюллетеней на осенних выборах президента США возможны. Сейчас демократы оказывают влияние на полицию, Секретные службы и обладают административным ресурсом. Однако пойдут ли на такие уловки демократы в нынешней ситуации, остается загадкой.

«Ситуация поменялась. В прошлый раз [кандидат в президенты США Дональд] Трамп проиграл только потому, что подумал, что в политике такие же законы, как в бизнесе. Он отнесся к предвыборной кампании как к бизнес-кампании, поэтому проиграл. Политика и бизнес - разные вещи», - заметил Подлесный.

Политолог предположил, что если бы тогда Трамп «перетряхнул» руководство спецслужб и все силовые структуры, таких масштабных фальсификаций можно было избежать. В случае, если подобное повторится в нынешней ситуации, в США начнутся акты гражданского неповиновения , вплоть до гражданской войны, подчеркнул Подлесный.

«Потому что выживший после покушения Трамп почти обожествлен республиканцами. Они за свое божество будут идти до конца», - сказал он.

Если даже выборы пройдут честно, и кандидат от Демократической партии победит, вряд ли большая часть республиканцев примет это как данность. Они объявят, что у Трампа второй раз украли победу, и начнут массовые выступления в его поддержку. Однако как именно это будет выглядеть, пока неизвестно, добавил политолог.