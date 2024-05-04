«Выживем ли мы?» В Польше испугались реакции РФ на размещение ядерного оружия США

Польские власти поставят под угрозу жизни местных жителей, разместив на своей территории американское вооружение, считает автор статьи Эугениуш Зинкевич. По его словам, Россия якобы нанесет ядерный удар в ответ на появление ядерного оружия США в Польше.

«Как будет выглядеть Польша и ее народ после массированной атаки российских ракет с ядерными боеголовками, примененных к ядерному оружию США, размещенному в Польше. <…> Выживем ли мы вообще как нация?» - задался вопросом Зинкевич.

Польский президент Анджей Дуда ранее заявил о готовности разметить ядерное оружие США на территории страны. Слова главы государства расстроили союзников по НАТО, вызвав у многих из них негативную реакцию , сообщили в МИД Польши.