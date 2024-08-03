«Вытащили с того света». Захарова призвала США ввести санкции против своих тюрем

Дипломат заявила, что неоднократно говорила о ситуации с пенитенциарной системой в США, в которой не соблюдаются права человека. В своем канале она опубликовала видео с Селезневым, которого «буквально вытащили с того света - из американской тюрьмы».

Он отбывал срок в городе Батнер, в штате Северная Каролина. По его словам, там был просто ад. Заключенные носили с собой ножи, каждый день друг друга убивали. Его самого там чуть не убили. Кроме того, камеры и питание были ужасными, ему не давали спасть, постоянно включали свет, который горел ярко как прожектор.

Захарова добавила, что никто не мечтает оказаться за решеткой независимо от страны, но ведь Вашингтон уже несколько десятилетий поучает мир, заявляя о правах человека, вводит санкции.

«Может, один раз Белый дом применит санкционный пакет к одной из американских тюрем?» - задается вопросом Захарова.

Ранее Захарова назвала угрозу главы ГУР Украины Кирилла Буданова об атаке на Крымский мост терроризмом в чистом виде.