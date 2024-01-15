Высылку пенсионера Каткова назвали в Кремле позорной

«Безусловно, для любого государства подобная практика принудительных высылок является абсолютным позором. Иначе это охарактеризовать невозможно», - сказал Песков.

Случай Каткова пресс-секретарь президента России комментировать отказался, так как не владел подробностями. Он похвалил губернаторов Калининградской и Псковской областей Антона Алиханова и Михаила Ведерникова за помощь пенсионеру. По словам Пескова, они сделали для него то, что следовало, и это можно только поприветствовать.

Власти Латвии без объяснения причин провозгласили пожилого мужчину угрозой национальной безопасности и вопреки собственному законодательству дали ему час на то, чтобы покинуть страну. Управление по делам миграции и гражданства предупредило о депортации еще 1167 россиян , в том числе 800 человек пенсионного возраста.