Выступление Орбана попытались сорвать в Европарламенте

Мужчина вбежал в конференц-зал и начал выкрикивать провокационные вопросы. Его интересовало, за сколько Орбан предал свою страну, а также он прокричал обвинения в якобы связях политика с президентом России Владимиром Путиным.

Через несколько секунд охранники скрутили активиста и вывели из помещения. В этот момент Орбан сделал паузу и продолжил свою речь, когда Гекички покинул зал. По данным MN, это уже не первая подобная акция активиста.

Премьер Венгрии ранее сообщил европейским коллегам, что Путин и лидер Китая Си Цзиньпин ждут начала переговоров по Украине до конца 2024 года Орбан призвал Евросоюз запустить переговоры, не дожидаясь США.