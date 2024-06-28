Выступление Байдена на дебатах заставило демократов паниковать

Журналисты опросили несколько членов партии, следивших за дебатами. Они сочли выступление Байдена, по меньшей мере, невыразительным. Речь политика периодически прерывалась, и он не мог закончить мысль по некоторым вопросам. Собеседники телеканала заявили, что президент уступил позиции даже в таких темах, как аборты, где демократы традиционно имели преимущество.

«Байден выглядит и звучит ужасно. Он бессвязный», - сказал бывший сотрудник Белого дома.

Другой член Демократический партии заявил, что он выступил ужасно. Еще один сторонник предположил, что Байден проиграет. Многие демократы признали, что это не лучшая кандидатура для выдвижения на ноябрьские выборы.

Телезрители заметили, что во время дебатов Байден практически не моргал. На 20-й минуте политик сбился и «завис».