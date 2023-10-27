По информации портала, нападение произошло у здания Гентского университета. Когда Тьерри Боде заходил в здание, неизвестный мужчина ударил его по голове складным зонтиком. Полиция задержала нападавшего.

Боде неоднократно выступал против поставок оружия ВСУ. В сентябре он заявил, что конфликт на Украине противоречит интересам США, Европы и самих украинцев. А России эта ситуация помогает формировать альтернативный союз в мире.

В четверг, 26 октября, новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика больше не будет отправлять оружие ВСУ. При этом Фицо отметил, что правительство Словакии не против оказания гуманитарной и гражданской помощи Украине.