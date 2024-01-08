Вагенкнехт заявила, что от новой партии на выборы пойдут экс-бургомистр Дюссельдорфа Томас Гайзель и ее бывший сторонник по партии «Левые» Фабио Де Мази. После своего ухода из «Левых» Вагенкнехт сформировала фракцию в немецком парламенте.

Предположительно, капитал новой партии составит 1,4 миллиона евро, которые сторонники пожертвовали Вагенкнехт. Политик заявила, что ее организация станет голосом «здравомыслия и справедливости».

Согласно опросам, новую политическую силу готовы поддержать 14% немцев, что может сделать ее третьей главной партией в стране. Сама Вагенкнехт заняла третье место в рейтинге немецких политиков. Ее популярность вызывает тревогу на Украине , так как политик поддерживает восстановление отношений с Россией и снятие санкций.

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