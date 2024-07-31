Высший совет нацбезопасности Ирана собрался на экстренное заседание после гибели Хании
После убийства в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Иране собрали экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности страны. Его проводят в резиденции Верховного лидера страны Али Хаменеи, сообщила New York Times.
Источники NYT отметили, что подобные заседания созывают лишь в экстренных случаях. На сегодняшней встрече присутствует командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.
О гибели главы политбюро движения Исмаила Хании при ударе израильской армии ранее заявили представители ХАМАС. Известно, что ЦАХАЛ поразил его резиденцию в Тегеране.
Израильская сторона произошедшее пока никак не прокомментировала.