Высокоскоростную железную дорогу через море открыли в Китае

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Магистраль соединила столицу провинции Фуцзянь Фучжоу и крупнейший порт на побережье Тайваньского пролива Сямэнь. Однако на этом дорога не заканчивается и ведет до Чжанчжоу, пересекая три прибрежных залива - Цюаньчжоувань, Мэйчжоувань и Аньхайвань.

Общая протяженность железной дороги составила 277 километров. При этом отрезок в 19,9 километра проходит прямо над морем. Во время движения над водой поезда способны развивать максимальную скорость в 350 километров в час. Инженеры отметили, что само строительство моста далось крайне тяжело.

Время в пути по данному маршруту составляет менее часа. До появления магистрали жители Китая добирались от Фучжоу до порта Сямынь примерно за полотра часа.

Ранее Правительство России заявило о подготовке к строительству четырех высокоскоростных железных дорог. Их создание обойдется стране примерно в 11 триллионов рублей.