Высокопоставленный представитель «Талибана» примет участие в ПМЭФ-2024

«Рассчитываю на то, что они и сопровождающие их афганские бизнесмены смогут договориться с российскими и другими зарубежными партнерами о налаживании сотрудничества», - подчеркнул дипломат.

Кабулов отметил, что российская сторона начала диалог с талибами*, у которого есть широкие возможности и потенциал.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что министерство поддержало идею об исключении движения «Талибан»* из списка террористических организаций. По словам министра, талибы* обладают реальной властью в стране, поэтому эта инициатива стала «осознанием реальности».

* организация признана террористической, запрещена в РФ