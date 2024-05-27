27 мая 2024, 19:29

Высокопоставленный представитель «Талибана» примет участие в ПМЭФ-2024

РИА «Новости»
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Министр труда в правительстве «Талибана»* и глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил спецпредставитель президента по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Рассчитываю на то, что они и сопровождающие их афганские бизнесмены смогут договориться с российскими и другими зарубежными партнерами о налаживании сотрудничества», - подчеркнул дипломат.

Кабулов отметил, что российская сторона начала диалог с талибами*, у которого есть широкие возможности и потенциал.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что министерство поддержало идею об исключении движения «Талибан»* из списка террористических организаций. По словам министра, талибы* обладают реальной властью в стране, поэтому эта инициатива стала «осознанием реальности».

* организация признана террористической, запрещена в РФ

Афганистан Сергей Лавров Россия МИД РФ Правительство РФ ПМЭФ-2024
27 мая 2024, 18:58
Египетский военный погиб в перестрелке с армией Израиля
РИА «Новости»
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«Инцидент со стрельбой» произошел в районе границы с Египтом, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. По информации портала Ynet, погиб египетский военнослужащий.

«Инцидент со стрельбой» произошел в районе границы с Египтом, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. По информации портала Ynet , погиб египетский военнослужащий.

Как заявило радио Kan , сведений о потерях среди военнослужащих Армии обороны Израиля не поступало.

Ранее стало известно, что ЦАХАЛ, применив авиацию, ликвидировал главу штаба палестинского движения ХАМАС Ясина Рабию на Западном берегу Иордана.

Издание уточнило, что перестрелка случилась в районе контрольно-пропускного пункта «Рафах». Израильские военные отметили, что это произошло «несколько часов назад» и обстоятельства ЧП «находятся на рассмотрении». Инцидент обсуждают с египетской стороной.

Израиль Египет Стрельба Военные Армия
27 мая 2024, 18:21
Дом из фильма «Один дома» выставили на продажу
Global Look Press
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В США выставили на продажу дом, в котором по сюжету фильма «Один дома» жила семья Кевина Маккалистера. Соответствующее объявление появилось на сайте продажи недвижимости Zillow.

«Величественная кирпичная резиденция в георгианском стиле, известная по фильму „Один дома“, предоставляет редкую возможность владеть одной из самых знаковых кинорезиденций в американской поп-культуре», - написали в объявлении.

Площадь двухэтажного особняка, расположенного в центре деревни Уиннетка, составляет 848 квадратных метров, высота потолков достигает 3,2 метра. В нем расположились пять спален и шесть ванных комнат. В 2018 году в здании сделали современный ремонт, поэтому его интерьеры почти ничем не напоминают о фильме. Так, в подвале дома оборудовали тренажерный зал, бар и комнату отдыха для игр и покера.

Особняк оценили в 5,25 миллиона долларов (около 471 миллиона рублей). Его построили в 1921 году и за все время у него было четыре владельца.

Ранее на продажу выставили особняк из сериала «Американская история ужасов». Его продадут за 4,5 миллиона долларов.

США Фильмы Недвижимость
27 мая 2024, 18:11
Жителей Окинавы призвали спрятаться из-за пуска ракеты Северной Кореей
Pxhere
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Жителям южной префектуры Окинава разослали предупреждения с призывом укрыться внутри зданий или в помещениях под землей из-за возможного ракетного пуска со стороны Северной Кореи. Об этом сообщил телеканал NHK.

Уведомления направили через систему J-Alert. Позже предупреждения сняли. Как уточнили журналисты, выпущенная ракета не будет пролетать над Японией.

В Министерстве обороны Японии также сообщили, что произошел запуск, возможно, баллистической ракеты.

«Судам необходимо отслеживать последующие сообщения, а в случае обнаружения обломков избегать приближения к ним и незамедлительно сообщать соответствующую информацию в Береговую охрану», - процитировало ведомство РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Северная Корея выведет на орбиту собственный спутник. Запуск ракеты-носителя запланировали с 27 мая по 4 июня. По расчетам специалистов, ступени ракеты-носителя упадут за пределами исключительной экономической зоны Японии.

До этого КНДР провела учения по нанесению ядерного контрудара при помощи РСЗО. Военные продемонстрировали «надежность и превосходство».

Ракеты Северная Корея Суд Япония
27 мая 2024, 18:04
Музыкантам группы «Би-2» вручат молдавские паспорта
РИА «Новости»
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Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства нескольким музыкантам группы «Би-2» и членам их семей. Об этом заявил руководитель пресс-службы администрации главы республики Адриан Бэлуцел в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Молдавия поддерживает людей, выступающих за мир, поэтому страна предоставила гражданство некоторым участникам музыкального коллектива и их близким.

«Наша страна открыта и гостеприимна для людей, выбирающих мир, пропагандирующих дружбу и уважение между народами», - подчеркнул Бэлуцел.

Участники рок-группы подали запрос на молдавское гражданство после их ареста в Таиланде за незаконную трудовую деятельность. Музыкантов поместили в центр временного содержания в Бангкоке. После суда солиста группы Егора Бортника* и гитариста Александра Умана депортировали в Израиль.

*Егор Бортник (Лева Би-2) признан в России иностранным агентом.

Израиль Суд Молдавия Россия Аресты

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