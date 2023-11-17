17 ноября 2023, 14:10

Высокопоставленный палестинский чиновник умер в секторе Газа — СМИ

Читайте нас в: Google Новости

Один из лидеров движения ХАМАС, вице-спикер Законодательного совета Палестины Ахмед Бахар умер в секторе Газа. Он получил смертельные травмы во время атаки Армии обороны Израиля, сообщило агентство MAAH.

«В пятницу в секторе Газа было объявлено, что Ахмед Бахар <…> скончался от ран, полученных во время предыдущего израильского рейда», - сообщили журналисты.

ХАМАС прекратил переговоры с Израилем об освобождении более 200 заложников, взятых во время нападения 7 октября. Посол еврейского государства в России Александр Бен Цви заявил, что боевики не предоставили список выживших пленников.

Израильские военные взяли под контроль север сектора Газа. Последние операции провели в больнице «Аш-Шифа» , резиденции руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании и лагере беженцев «Нусейрат». Большинство медучреждений анклава закрылось.

Чиновники Конфликт Израиля и Палестины Палестина
17 ноября 2023, 14:25
Ограждения установят на финско-российской границе в ночь на 18 ноября
Читайте нас в: Google Новости
На финско-российской границе в ночь на 18 ноября установят ограждения. Об этом сообщил погранотряд Юго-Восточной Финляндии.

После этого станет невозможным пересечение контрольно-пропускных пунктов «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Иматра».

«Для закрытия пограничных переходов используются физические барьеры и заграждающие устройства», - сообщили пограничники.

Финские власти решили закрыть КПП на границе с Россией из-за ухудшения ситуации с мигрантами. Ограничение будет действовать до 18 февраля 2024 года.

Решение правительства Финляндии вызвало беспокойство у российского посольства. Дипломаты заявили, что ожидают разъяснений от финского МИД относительно практических аспектов реализации этой меры. Ответные шаги российской стороны проработают в том числе исходя из полученной информации.

Финляндия Россия
17 ноября 2023, 14:05
Два корабля с российской пшеницей прибудут в Сомали и Буркина-Фасо в ближайшие месяцы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В ноябре–декабре в Сомали и Буркина-Фасо прибудут первые два российских корабля с пшеницей. В каждом из них — по 25 тысяч тонн зерна. Об этом рассказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в кулуарах Международной выставки-форума «Россия». Его процитировал ТАСС.

По словам Патрушева, правительство приняло все необходимые меры для реализации поставок. Первые два корабля уже вышли из российских портов в сторону Сомали и Буркина-Фасо. В общей сложности они доставят 50 тысяч тонн пшеницы.

«Ожидаем их прибытия в пункты назначения в конце ноября - начале декабря этого года», - подчеркнул Патрушев.

Также в ближайшее время загрузят корабли и отправят в ЦАР, Зимбабве, Мали и Эритрею. Груз доставят в эти страны до конца года.

В октябре президент Владимир Путин заявил, что Россия готова поставить зерно в другие государства. По его словам, только в 2023 году страна передала один миллион тонн зерновых в Пакистан.

В ноябре–декабре в Сомали и Буркина-Фасо прибудут первые два российских корабля с пшеницей. В каждом из них - по 25 тысяч тонн зерна. Об этом рассказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в кулуарах Международной выставки-форума «Россия». Его процитировал ТАСС.

Россия зерновая сделка Выставка-форум «Россия»
17 ноября 2023, 13:18
ХАМАС прекратил переговоры с Израилем по освобождению заложников
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Палестинское движение ХАМАС прервало все переговоры с израильской стороной по освобождению заложников. Об этом сообщил посол еврейского государства в РФ Александр Бен Цви в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас, насколько я знаю, нет никаких переговоров (по освобождению заложников - прим. ред.), ХАМАС прекратил это по своей инициативе», - сказал он.

По его словам, палестинские радикалы до сих пор не предоставили список тех, кто находится у них в заложниках. Власти Израиля не знают, живы ли пленные или нет. Также не обладают информацией о том, что происходит с заложниками.

Бен Цви добавил, что власти Израиля рассчитывают на освобождение всех пленных сразу.

В среду, 15 ноября, радикалы ХАМАС заявили о готовности освободить 50 заложников при условии, если Армия обороны Израиля не будет обстреливать Газу на протяжении трех дней. Также боевики призвали освободить часть палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, и нарастить поток гуманитарной помощи.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
17 ноября 2023, 13:15
Медведев отреагировал на отказ США от финансирования Украины мемом Trollface
Читайте нас в: Google Новости
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал мемом Trollface на решение президента США Джо Байдена оставить Украину и Израиль без дополнительной помощи. Политик опубликовал шуточное изображение в Telegram-канале.

На картинке изображен персонаж, недоумевающий из-за отсутствия финансирования. Расположенный справа от него американский союзник пообещал оказать помощь в следующем году.

«Сегодня Байден подписал законопроект о финансировании правительства США без помощи Киеву», - написал Медведев в комментарии к мему.

Президент США 16 ноября подписал закон , согласно которому Украина и Израиль не получат дополнительной помощи до февраля 2024 года. Палата представителей и конгресс Соединенных Штатов одобрили документ большинством голосов.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее пожаловался журналистам на дефицит артиллерийских снарядов. Он заявил, что военные склады опустели по всему миру - обострение палестино-израильского конфликта усугубило ситуацию.

США Дмитрий Медведев Украина

Новости по теме