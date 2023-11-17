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«В пятницу в секторе Газа было объявлено, что Ахмед Бахар <…> скончался от ран, полученных во время предыдущего израильского рейда», - сообщили журналисты.

ХАМАС прекратил переговоры с Израилем об освобождении более 200 заложников, взятых во время нападения 7 октября. Посол еврейского государства в России Александр Бен Цви заявил, что боевики не предоставили список выживших пленников.

Израильские военные взяли под контроль север сектора Газа. Последние операции провели в больнице «Аш-Шифа» , резиденции руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании и лагере беженцев «Нусейрат». Большинство медучреждений анклава закрылось.