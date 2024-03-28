28 марта 2024, 18:59

Высокопоставленного члена ИГ уничтожили в Ираке

РИА «Новости»
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Службы безопасности Ирака уничтожили одного из высокопоставленных командиров ИГ*, который отвечал за переброску вооружений и террористов в Сирии и Ираке. Заявление командования привел портал Shafaq News.

«Силы безопасности Ирака в координации с Объединенным оперативным командованием уничтожили террориста Самира Хидра Шарифа Шихана ан-Намрави, отвечающего за переброску взрывчатых веществ, техники и оружия, а также перемещение людей на территории Сирии и Ирака», - заявили в пресс-службе.

В штабе уточнили, что цель уничтожили благодаря интенсивному наблюдению и точной разведывательной работе. Согласно информации командования, ан-Намрави участвовал в вооруженных операциях против мирного населения иракской провинции Анбар.

*«Исламское государство» / ИГ - запрещенная в России террористическая организация.

Терроризм Ирак
28 марта 2024, 16:03
США утаили от России часть информации об угрозе теракта в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Спецслужбы США передали коллегам из России неполные сведения об угрозе теракта в Crocus City Hall из-за риска раскрыть свои источники. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на чиновников американских и европейских служб безопасности.

«Враждебные отношения России и США не позволили американским чиновникам передать российской стороне информацию о плане террористов сверх предусмотренного из-за опасения раскрытия других разведывательных данных», - заявили журналисты.

Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что США действительно предупреждали о подготовке теракта, но эти сведения носили неконкретный и общий характер.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в Красногорске произошел вечером 22 марта. В здание ворвались несколько вооруженных человек и открыли огонь по людям в упор, а также устроили пожар. В результате ЧП погибли 143 человека, писал RT.

США Россия Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 13:17
Граждан Киргизии призвали не поддаваться на попытки вербовки для терактов
РИА «Новости»
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Граждан Киргизии пытаются вербовать для совершения террористических актов на территории России. Об этом сообщила пресс-служба министерства миграции и социального обеспечения республики.

По данным представительства ведомства в Москве, неизвестные ведут вербовку через мессенджеры и социальные сети. Также они пытаются привлечь для участия в терактах и детей.

В основном вербовщики ищут людей на сайтах знакомств. Анализируя переписку в группах, они вычисляют их по национальным, культурным и религиозным признаками, делая ставку на людей в тяжелом положении или в депрессии.

«Призываем временно находящихся или проживающих на территории России кыргызстанцев не поддаваться на провокации, не участвовать в различных акциях и не трудоустраиваться через социальные сети», - заявили в министерстве.

Ранее в рамках расследования теракта в Crocus City Hall задержали уроженца Киргизии Алишера Касимова , который сдавал боевикам квартиру, писал RT.

Киргизия Россия Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 13:04
Кремль призвал не нарушать «герметичность» переговоров об обмене Гершковича
РИА «Новости»
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Переговоры об обмене арестованного в России корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича продолжили, но важно вести их без излишнего внимания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об этом на брифинге, сообщили «Известия».

«Определенные контакты есть, но они должны осуществляться в абсолютной тишине. Нарушение вот этой герметичности создает проблемы и препятствует результатам в этом процессе», - сказал он.

Администрация президента, по словам Дмитрия Пескова, не получала информации о дате проведения судебного заседания по делу о шпионаже. Пресс-секретарь заявил, что это прерогатива других структур.

Эвана Гершковича задержали в 2023 году в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Мосгорсуд продлил ему арест до 30 июня, сообщил RT. В интервью Такеру Карлсону президент Владимир Путин сказал, что журналист работал исключительно в России исключительно в интересах американских спецслужб. Госдеп сообщал о срыве сделки по обмену заключенными.

США Дмитрий Песков Журналистика Тюрьмы Аресты Задержание Эвана Гершковича
28 марта 2024, 11:31
«Надувают щеки, скалят зубы». Действия НАТО сравнили с поведением испуганной собаки
РИА «Новости»
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МИД России связал активность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе с подготовкой к прямому конфликту. Военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с «360» не согласился с такой трактовкой и объяснил учения лишь демонстрацией силы.

«Не думаю, что они готовы нападать на нас. Это как испуганная собака жмется, но скалит зубы, когда против нее стоит человек с палкой. Это не значит, что она готова напасть», - сказал он.

НАТО, по его словам, почувствовал опасность. Виктор Литовкин заявил, что проведением учений альянс продемонстрировал силу, но не более того.

«Они скалят зубы против нас, но вряд ли рискнут напасть, потому что знают, что у нас есть ракетно-ядерная дубинка и в нашей военной доктрине написано: если на Россию или ее союзников нападет государство и коалиция, обладающая ядерным оружием, мы вправе применить свое», - объяснил специалист.

Действия альянса, по мнению военного обозревателя, связаны со стремлением поддержать военно-промышленный комплекс. Кроме того, это способ воздействия на общественное сознание, подчеркнул Литовкин.

«Надо пугать население „агрессивной Россией“, для того чтобы оно не роптало на рост инфляции, цен и тому подобное. <…> Поэтому надувают щеки, скалят зубы, что им остается делать? НАТО - это инструмент США по закабалению Европы», - сказал он.

Начальник Генштаба ВС Польши Веслав Кукула заявил о подготовке России к нападению на одну из стран НАТО. Сенатор Владимир Джабаров в разговоре с RT опроверг его заявление.

Военные учения Международные отношения Россия НАТО МИД РФ Армия

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