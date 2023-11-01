Высокий суд Лондона отказал России в госиммунитете по делу ЮКОСа

Деньги буриданова осла. Республиканцы не хотят спонсировать президента США

Президент США Джо Байден пригрозил наложить вето на законопроект о выделении помощи Израилю, если туда не включат Украину. Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный пояснил «360», что американский президент бьется неспроста: большинство украинских денег отправятся на его предвыборную кампанию. Так что республиканцам нужно извернуться: одновременно помочь евреям, уважить лидера своей страны и при этом не стать его спонсорами. Настоящий парадокс буриданова осла.

Далее - прямая речь политолога.

Украина получит меньше обещанного Американцам нужно свести две почти противоположные линии. Одна - президента США Джо Байдена : дать как можно больше денег Украине. Вторая линия Палаты общин: взять выделение средств Украине под реальный контроль. При этом они не против выделить помощь Украине, но они хотят точно знать, куда расходуют эти суммы.

При этом ни израильтян, ни украинцев никто не спрашивает - что им дадут, то и дадут. Но Байдена не устраивает контроль за деньгами, потому что по всем признакам средства, которые выделяются Украине, ей не доходят - большая часть остается в США. Сейчас об этом знают фактически все конгрессмены, Палата общин, сенат.

Поэтому украинский президент Владимир Зеленский будет делать все возможное, чтобы получить те средства, которые закроют его бюджетную дыру. Чтобы Украина могла дальше [сражаться] с Россией, а Байден продолжал получать деньги в свой предвыборный фонд. За это-то и идет большая драка между республиканцами и демократами США.

Хотя ситуация достаточно сложная ввиду технических деталей, политически она понятна. Нужно чтобы и команда Байдена была довольна, и чтобы Израиль и Украина не проиграли.

Если раньше Украине не хватало примерно 20% бюджета, сейчас эта цифра гораздо больше. Основная часть денег уходит на приобретение вооружения , боеприпасов, зарплату военнослужащим, перевозку военного транспорта и так далее. Очень небольшая часть уходит на различные формы социальной поддержки украинцев.

Украина рухнет без денег США Некоторые думают, что сейчас Украина особенно остро нуждается в деньгах на фоне неудач на фронте. Все верно, но давайте скажем правду: эта страна всегда нуждается в деньгах. У нее нет средств на собственное содержание, потому она живет за счет тех заимствований, которые получает от Запада в лице США и Евросоюза.

Второй путь - уменьшать все социальные выплаты или отказаться от них совсем: исчезнут все пособия, доплаты инвалидам, начнут задерживать зарплату бюджетникам, пенсии будут выдаваться небольшими частями. Учитывая напряженную внутриполитическую обстановку, такое решение для Украины тоже смерти подобно.

К чему это в итоге приведет? Предположу, что в итоге Байден и Палата общин договорятся: сведут в один пакет выделение денег, но при этом строго разграничат паи Украины и Израиля. Американский президент хочет передать украинцам 61 миллиард долларов, но, скорее всего, эту сумму вдвое уменьшат и увеличат помощь Израилю.