Высланный из Латвии российский пенсионер поедет в Калининград

«Он много лет работал там и хочет вернуться в Калиниград», - написал Ведерников.

Губернатор Калининградской области пообещал, что в Калининграде встретят и разместят Бориса Григорьевича. Пенсионеру окажут все необходимое внимание и помощь.

Латвийские власти признали Каткова «угрозой национальной безопасности». Пенсионеру дали всего час на сбор вещей , после чего повезли к границе. В Латвии у него остались супруга, дети и внуки. В России происходящее назвали очередным проявлением русофобии и слабоумия.

Процедура депортации из Латвии грозит 1167 гражданам России. Почти 800 из них старше 60 лет. Россия пообещала принять соотечественников из Латвии, если руководство страны решит их выгнать.