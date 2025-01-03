Вышли из зоны комфорта. Жители ПМР из-за отсутствия газа вспомнили о дровах

«Ситуация с прекращением поставок газа вывела из зоны комфорта наше население, которому приходится сейчас обогреваться и придумывать какие-то способы, для того чтобы жить», - сказал он.

По словам Молдавского, жители Рыбницы нуждаются в дровах и средствах обогрева. Власти обустроили для них пункты временного размещения. Например, один из них рассчитан на 150 спальных мест. Пункт имеет условия для оказания первой медицинской помощи и приема пищи. Замглавы сообщил, что предприятия города 3 января продолжили работать в штатном режиме.

Транзит российского газа в Европу через украинскую ГТС прекратился 1 января. В Приднестровье без отопления и горячей воды остались 1,5 тысячи многоквартирных домов и почти 72 тысячи - в частном секторе.