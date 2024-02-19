19 февраля 2024, 01:46

Выращивание генно-модифицированных бананов впервые одобрили в мире

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Регулирующие органы Австралии и Новой Зеландии впервые одобрили генетически модифицированный бананы для коммерческого выращивания. Об этом сообщили в пресс-релизе Квинслендского технологического университета.

Новый сорт получил название QCAV-4, он отличается устойчивостью к грибковому заболеванию TR4, которое представляет угрозу для выращивания бананов. Благодаря открытию появился шанс сохранить один из самых популярных фруктов на глобальном рынке с учетом разрушительного воздействия TR4.

QCAV-4 включает в себя гены из дикого банана, что обеспечивает его устойчивость к болезни. После долгих тестирований ученые пришли к выводу, что QCAV-4 также безопасен и питателен, как и традиционные сорта бананов.

Министрам дали 60 дней на рассмотрение данного вопроса. В Австралии производство или продажа генномодифицированных, но другие страны, столкнувшиеся с заболеванием TR4, не откажутся от нового сорта бананов.

В начале февраля Россельхознадзор запретил ввозить бананы в Россию с пяти эквадорских предприятий. В продукции этих производителей нашли муху-горбатку. Позже ведомство отменило частичный запрет на импорт бананов из Эквадора.

Австралия Ученые Новая Зеландия
19 февраля 2024, 02:27
Тюремный психолог завела романы с заключенными и избежала увольнения
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Австралии тюремный психолог Сара-Джейн Лодингтон, оказавшаяся в центре скандала из-за романа с двумя заключенными и занятий сексом с одним из них, по решению суда вернулась на работу в исправительные учреждения. Об этом сообщило британское издание Daily Mail.

Психолог и мать четверых детей оказалась в центре скандала в 2019 году. Выяснилось, что она завела роман с двумя заключенными в тюрьме Пален-Крик, расположенной к юго-западу от города Брисбена.

Специалист вступила с ними с непристойную переписку, целовала и обнимала во время сеансов, а с одним из заключенных она занималась сексом после его освобождения из тюрьмы.

Ее регистрацию в качестве психолога приостановили на четыре года осенью 2019 года, а позже назначили два года условного заключения. Недавно гражданский суд Квинсленда вынес решение, что продление запрета на профессию будет носить «карательный характер» и разрешил ей вернуться к работе в тюрьмах.

В конце прошлого года сотрудника сената США поймали на съемках гей-порно прямо в зале заседаний.

Заключенные Австралия Тюрьмы Секс Психология
19 февраля 2024, 01:32
Российский генерал заявил, что военные НАТО притворяются наемниками на Украине
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Натовские военнослужащие под видом наемников управляли системами противовоздушной обороны (ПВО), реактивными системами залпового огня (РСЗО) и оперативно-тактическими комплексами (ОТК) на Украине. Об этом в интервью «Красной звезде» сообщил начальник Главного оперативного управления — первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«Натовские военнослужащие под видом наемников участвуют в боевых действиях. Они управляют комплексами ПВО, оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня, входят в состав штурмовых отрядов», - заявил он.

Рудской добавил, что офицеры альянса также занимаются подготовкой военных операций ВСУ. Западные страны не скрывают своего желания нанести России стратегическое поражение, подчеркнул генерал.

Ранее глава датского правительства Метте Фредериксен заявила, что Дания передаст ВСУ свою артиллерию , поскольку сейчас ее не использует. По ее словам, в краткосрочной перспективе Украине нужно передать оружие, а в долгосрочной - принять в ЕС и НАТО.

Натовские военнослужащие под видом наемников управляли системами противовоздушной обороны (ПВО), реактивными системами залпового огня (РСЗО) и оперативно-тактическими комплексами (ОТК) на Украине. Об этом в интервью «Красной звезде» сообщил начальник Главного оперативного управления - первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Военные Россия НАТО Армия
19 февраля 2024, 01:01
Датчанин засунул в ноздри 68 спичек и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Житель Дании Питер фон Танген Бусков попал в Книгу рекордов Гиннесса, засунув в ноздри 68 спичек. Мужчина заверил, что это не причинило ему боли.

«У меня довольно большие ноздри и довольно эластичная кожа. Я уверен, что это очень помогло», - поделился рекордсмен.

Датчанин признался, что случайно обнаружил свою «суперспособность», раньше у него не было желания засовывать предметы в нос. Питер планирует со временем побить собственный рекорд. Также мужчина захотел установить новый рекорд по поеданию, однако пока ему еще далеко до него. Питер считает, что его странный рекорд поможет другим людям «не забывать немного поиграть».

Певица Мадонна вновь о казалась в Книге рекордов Гиннесса. На этот раз ее признали самой продаваемой артисткой всех времен. Ранее она получила статус самой гастролирующей звезды.

Житель Дании Питер фон Танген Бусков попал в Книгу рекордов Гиннесса , засунув в ноздри 68 спичек. Мужчина заверил, что это не причинило ему боли.

Дания Рекорды Мужчины Книга рекордов Гиннесса
18 февраля 2024, 23:22
Оборону Евросоюза предложили оплатить внешними займами на €100 млрд
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Евросоюз может получить средства для инвестиций в оборонно-промышленный комплекс за счет выпуска на рынок еврооблигаций. Такое заявление в интервью агентству Bloomberg на Мюнхенской конференции по безопасности сделала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Она пояснила, что ценные бумаги блока принесут доход в размере 100 миллиардов евро. Все средства Евросоюз потратит на развитие собственной оборонной промышленности и долгосрочные контракты на поставку вооружений Украине.

«Мы находимся в ситуации, когда нам нужно больше инвестировать и понять, что мы можем сделать вместе, потому что облигации, которые будут выпущены отдельными странами слишком малы», - заявила Каллас.

Политик добавила, что на примере Украины сегодня можно увидеть, как страны ЕС оказывают поддержку только на словах, не осознавая всю «угрозу, которая может нести Россия».

Премьер-министр Эстонии добавила, что обновленная после выборов в июне Европейская комиссия должна прийти к единому подходу в политике безопасности, как и нынешний состав во время борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

Источники агентства заявили, что инициативу Каллас поддержали глава Евросовета Шарль Мишель и президент Франции Эммануэль Макрон. Лидеры Германии и Нидерландов не проявили к идее внешних займов особого интереса.

Заявление о выпуске евробондов премьер-министр Эстонии Каллас сделала на фоне угрозы экс-президента США Дональда Трампа , который пообещал после возвращения в Белый дом не поддерживать европейских союзников по НАТО, не тратящих 2% ВВП страны на оборону, в случае нападения России Глава правительства Эстонии подчеркнула, что считает такой сценарий вполне реальным , но рассчитывает на помощь всех стран североатлантического блока в случае «российской агрессии».

Россия Оружие Евросоюз Эстония Деньги

Новости по теме