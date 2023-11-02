Выпущенная из Ливана ракета попала в израильский ресторан

ЦАХАЛ за прошедший час зафиксировал несколько пусков из Ливана в сторону израильской территории. Один из снарядов ударил прямо по заведению общественного питания в Кирьят-Шмоне. На опубликованных кадрах видно, что в здании вспыхнул крупный пожар. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.

Армия обороны Израиля ударила по отряду боевиков в ответ на попытку запуска ракет из Ливана. По данным ЦАХАЛ, с ливанской стороны пытались атаковать окрестности населенного пункта Ливне, расположенного на севере еврейской страны.

Накануне военные Израиля нанесли удар противотанковыми ракетами по террористической ячейке в Ливане. ЦАХАЛ получил информацию о том, что ливанские боевики готовятся к атаке по городу Зарит.