15 января 2024, 20:40

Выписанный из больницы министр обороны США Остин остался на удаленке

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Перенесший операцию из-за рака простаты министр обороны США Ллойд Остин выписался из больницы. Но в офис он пока не вернется и продолжит работать из дома в связи с длительным восстановлением. Об говорится в его официальном заявлении, опубликованном на сайте Пентагона.

Ллойд поблагодарил врачей и медсестер Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида за помощь, профессионализм и поддержку. Также он отметил, что признателен всем, кто присылал ему пожелания скорейшего выздоровления.

«Поскольку я продолжаю восстановление, то свои обязанности станут выполнять из дома. Но я стремлюсь как можно быстрее вернуться в Пентагон», - написал министр обороны США.

Диагноз министру обороны США врачи поставили в начале декабря 2023 года. Тогда же ему провели операцию. Но после этого руководитель Пентагона снова попал в больницу из-за осложнений.

О том, что руководитель оборонного ведомства находится в больнице, стало известно только в январе. Остин скрыл информацию о своем заболевании не только от общества, но также от президента США Джо Байдена и конгресса, что вызвало громкий скандал.

При этом, находясь в больнице, Остин контролировал удары армии США по позициям заблокировавших Баб-эль-Мандебский пролив хуситов.

США Пентагон Больницы Врачи
15 января 2024, 19:37
Беспилотник-разведчик США заметили в районе побережья Краснодарского края
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Необычную активность американской авиации над Черным морем заметили авторы сообщества «Военная хроника» во «Вконтакте». Они опубликовали кадры с сайта Flightradar, на которых виден кружащий в 130 километрах от Новороссийска и побережья Краснодарского края американский-беспилотник разведчик RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE11.

Авторы сообщения напомнили что обычно этот дрон регулярно появляется в районе Крыма. Но в этот раз он сменил маршрут.

В последний раз «Военная хроника» обратила внимание на повышенную активность авиации НАТО в районе побережья полуострова 3 января. Тогда там появился уже упомянутый беспилотник, а также патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.

На следующий день Министерство обороны России сообщило о перехвате 10 украинских ракет , выпущенных в сторону Крыма. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что один из вражеских снарядов упал в частном секторе за местным государственным университетом.

США Беспилотники Военные Крым Краснодарский край
15 января 2024, 19:32
Сотни россиян застряли на Маврикии из-за урагана
Unsplash
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Около 300 российских туристов не могут выехать из столицы Маврикия Порт-Луи из-за сильного урагана. Мощный ливень обрушился на остров, сообщил Telegram-канал Mash.

«Жуткий ливень, ветер - 200 километров в час, восьмиметровые волны и фиолетовая тревога», - отметили в публикации.

По данным газеты Le Mauricien , набережную Порт-Луи затопило в результате обрушившегося циклона «Белал». Метеорологическая служба Маврикия предупредила о повышенном уровне опасности из-за приближения циклона, который уже привел к разрушениям на соседнем острове Реюньон.

Мощные волны накрыли набережную, автомобили и некоторые здания. Синоптики прогнозируют ухудшение ситуации. В связи с этим на острове закрыли магазины и учреждения, в том числе банки. Международный аэропорт также временно прекратил работу.

В конце ноября мощный средиземноморский циклон обрушился на Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в результате шторма на полуострове пострадали 12 человек, пятеро погибли.

Туризм Ураган Россия
15 января 2024, 18:38
Кибератаки нанесли миллиардный ущерб британской экономике в 2023 году
Unsplash
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Около трети британских предприятий подверглись кибератакам и киберугрозам в 2023 году. Об этом сообщил глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс на пресс-конференции, которую транслировало издание The Independent.

«Общий ущерб, нанесенный экономике Великобритании, исчисляется миллиардами», - отметил министр.

Шэппс возложил на Китай и Россию ответственность за значительную часть кибератак, от которых пострадал британский бизнес. Оба государства не раз опровергали подобные обвинения Запада, а российская сторона выражала готовность сотрудничать в сфере кибербезопасности.

По данным Совбеза РФ, в 2023 году иностранные спецслужбы регулярно предпринимали попытки кибератак на российскую инфраструктуру. Для этого заграничные спецслужбы взаимодействовали с международными преступными сообществами. Попыткам кибератак подвергались объекты госуправления, связи, энергетики, науки и образования, промышленности, транспорта и банковской сферы.

Великобритания Хакеры Технологии
15 января 2024, 18:35
Офицер ВВС США выиграла конкурс «Мисс Америка — 2024»
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Военнослужащая ВВС США Мэдисон Марш одержала победу в конкурсе «Мисс Америка — 2024». Об этом сообщил телеканал CNN.

Финальный этап конкурса прошел в городе Орландо, штата Флорида.

Журналисты отметили, что 22-летняя девушка стала первым в истории действующим офицером вооруженных сил страны, завоевавшим этот престижный титул.

Всего в конкурсе приняли участие по одной женщине от каждого штата и округа Колумбия, всего 51 человек.

В финальную часть мероприятия попали 11 участниц, они продемонстрировали выход в вечернем бальном платье, показали свои способности в конкурсе талантов, обсуждении горячих тем и прошлись в украшенной стразами одежде, сочетающей в себе элементы повседневного и спортивного стиля.

В ноябре 2023 года стала известна новая мисс Вселенная. Титул выиграла 20-летняя Шейнис Паласиос из Никарагуа.

Военнослужащая ВВС США Мэдисон Марш одержала победу в конкурсе «Мисс Америка - 2024». Об этом сообщил телеканал CNN.

США Женщины конкурсы

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