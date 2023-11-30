Еврокомиссия вынуждена признать, что экономика России растет, а ограничения против нее действуют «не так, как задумано». В Европе признали провал антироссийских санкций, написала итальянская газета Il Fatto Quotidiano.

«Прошло полтора года, и все идет не так, как задумано. Даже Еврокомиссия, наконец, вынуждена была сдаться перед лицом фактов. <…> Приведенная Брюсселем оценка роста экономики России (+2% в 2023 году) совпадает с расчетами МВФ (+2,2%)», - написало издание.

По информации газеты, банки пророчат России рост ВВП на уровне 3%, что выше прогнозов российских специалистов. Провал антироссийских санкций связали с важной ролью РФ в мировой экономике. В газете также указали, что жители Европы продолжают покупать газ в два раза дороже, чем до 2022 года.

«В итоге <…> Рим не получит ни мира на Украине, ни включенных кондиционеров», - подытожили в газете.

Экономика России вышла на траекторию роста , заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Это факт, который невозможно не замечать.