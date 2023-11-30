30 ноября 2023, 02:36

«Вынуждены сдаться». ЕК признала бесполезность антироссийских санкций

РИА «Новости»
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Еврокомиссия вынуждена признать, что экономика России растет, а ограничения против нее действуют «не так, как задумано». В Европе признали провал антироссийских санкций, написала итальянская газета  Il Fatto Quotidiano.

Еврокомиссия вынуждена признать, что экономика России растет, а ограничения против нее действуют «не так, как задумано». В Европе признали провал антироссийских санкций, написала итальянская газета Il Fatto Quotidiano.

«Прошло полтора года, и все идет не так, как задумано. Даже Еврокомиссия, наконец, вынуждена была сдаться перед лицом фактов. <…> Приведенная Брюсселем оценка роста экономики России (+2% в 2023 году) совпадает с расчетами МВФ (+2,2%)», - написало издание.

По информации газеты, банки пророчат России рост ВВП на уровне 3%, что выше прогнозов российских специалистов. Провал антироссийских санкций связали с важной ролью РФ в мировой экономике. В газете также указали, что жители Европы продолжают покупать газ в два раза дороже, чем до 2022 года.

«В итоге <…> Рим не получит ни мира на Украине, ни включенных кондиционеров», - подытожили в газете.

Экономика России вышла на траекторию роста , заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Это факт, который невозможно не замечать.

Италия Еврокомиссия Европа Санкции Россия
30 ноября 2023, 03:33
«Склонились перед Россией». В Китае заявили, что ЕС признал зависимость от ресурсов РФ
РИА «Новости»
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Отказ Чехии от жесткой позиции по импорту российских энергоресурсов показывает зависимость Европы от углеводородов из РФ. Запад «склонился перед Россией», считает обозреватель китайского издания Sohu Цзюнь Цин.

Автор отметил, что многие страны ЕС и НАТО борются с энергетическим кризисом и рассматривают перспективу возобновления импорта топлива из РФ. Западу выгодно получать топливо из России, в том числе из-за надежности РФ как поставщика, считает Цзюнь.

Российские энергоресурсы обходятся Западу дешевле топлива из других регионов. Это связано с низкой стоимостью добычи и небольшим расстоянием между поставщиком и покупателем.

«Россия доказала свою состоятельность, и Запад вынужден был склониться перед ее энергетикой и вновь импортировать ее топливо для обеспечения собственной внутренней стабильности», - подытожил обозреватель.

Еврокомиссия вынуждена признать , что экономика России растет, а ограничения против нее действуют «не так, как задумано». Провал антироссийских санкций связали с важной ролью РФ в мировой экономике.

Чехия Газ Нефть Россия Запад
30 ноября 2023, 03:29
Бербок заявила о «фатальном» падении интереса к Украине
РИА «Новости»
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Глава МИД Германии Анналена Бербок обеспокоена из-за спада внимания к украинскому кризису. Об этом она заявила в соцсети X.

«В настоящее время внимание к Украине исчезает из поля зрения общественности - это фатально», - заявила она.

При этом Бербок отметила, что Германия поддерживает сближение Североатлантического альянса и Украины, поэтому выделит дополнительные 11,5 миллиона евро в трастовые фонды НАТО. Также она предрекла будущее Украины с Евросоюзом и военным блоком.

Ранее немецкий депутат Сара Вагенкнехт раскритиковала действующего министра иностранных дел ФРГ. По ее мнению, Бербок сделала много дипломатических ошибок , в том числе по российскому и израильскому вопросу. Парламентарий заявила о чувстве стыда, возникающем у нее из-за высказываний чиновницы и ее политики. Также Вагенкнехт назвала логику Бербок извращенной и безответственной. Она напомнила, что министр объявила бойкот России и отвергла мирное решение конфликта на Ближнем Востоке.

Германия НАТО Украина
30 ноября 2023, 03:25
МИД РФ указал на «украинизацию» повестки дня ОБСЕ
РИА «Новости»
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С 2022 года повестка дня ОБСЕ практически полностью посвящена Украине. Ключевой темой СМИД в Северной Македонии станет кризисная ситуация в организации, сообщили на сайте МИД России в преддверии участия главы ведомства Сергея Лаврова в заседании СМИД ОБСЕ.

«Нынешний глубокий кризис ОБСЕ стал следствием деструктивных действий ряда западных стран, использующих организацию в собственных интересах и пренебрегающих фундаментальными принципами ее работы. С 2022 года повестка дня ОБСЕ практически полностью „украинизирована“», - сказано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что ключевой темой предстоящего СМИД станет кризисная ситуация в организации. Россия рассчитывает обсудить накопившиеся в ОБСЕ проблемы.

Самолет Лаврова прибыл в Скопье не по запланированному маршруту, а через Грецию. Болгария запретила пролетать над ее территорией официальному представителю МИД Марии Захаровой. Дипломат посчитала это «опасным прецедентом» и намекнула, что Россия может ввести зеркальные меры против функционеров НАТО. Встреча ОБСЕ стартует 30 ноября и продлится до 1 декабря.

ОБСЕ Сергей Лавров МИД РФ
30 ноября 2023, 02:33
Лавров впервые с начала спецоперации прибыл в Евросоюз
РИА «Новости»
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Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Северную Македонию, где состоится встреча глав МИД ОБСЕ. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.

«Сергей Лавров прибыл в Македонию для участия в заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ. Несмотря на вражеские козни, мы в Скопье», - написала она.

Самолет Лаврова прибыл в Северную Македонию через Грецию, а не через Болгарию, как планировалось ранее.

Встреча ОБСЕ стартует сегодня, 30 ноября, и продлится до 1 декабря. Ожидается, что с российским министром встретится глава МИД Австрии Александер Шалленберг, но официально программу Лаврова еще не озвучили.

Это первый визит Лаврова в Евросоюз после начала спецоперации. В последний раз он посетил Женеву в январе 2022 году. Там у него состоялась встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

ОБСЕ Сергей Лавров Евросоюз МИД РФ

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