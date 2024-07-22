«Выиграю номинацию». Харрис заявила, что будет бороться за выдвижение от Демпартии

«Намереваюсь заслужить и выиграть эту номинацию. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы объединить Демократическую партию - и объединить нашу нацию - и победить Дональда Трампа», - заявила она.

Кандидатуру Харрис поддержал действующий президент Джо Байден, когда сообщил о выходе из предвыборной гонки. Многие демократы призывали его снять свою кандидатуру после провальных дебатов с экс-главой Белого дома. В итоге Байден объяснил свое решение интересами страны и партии.

Харрис сейчас 59 лет. Долгое время она работала в прокуратуре, в том числе занимала должность генпрокурора штата Калифорния. В 2021 году она стала первой женщиной с темной кожей, занявшей пост вице-президента США.

До этого решение Байдена прокомментировал и Трамп. Он назвал главу государства «худшим президентом в истории страны», предположив, что его заменит Харрис, которую ему «будет легче победить».

Ранее политолог и американист Малек Дудаков оценил шансы Харрис на выдвижение кандидатом в президенты США от Демпартии.