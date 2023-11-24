«Выхода нет». Экономист рассказал о главной ошибке Украины

По мнению экономиста, сделав ставку на аграрный сектор, Украина пытается повторить путь Аргентины. Только путь этот - многолетнее хождение по кругу. Разные политические силы сменяют друг друга, но страна стоит на месте, потому что политики не меняют структуру экономики.

«В этом Украина очень схожа с Аргентиной. Потому что мы как раз начинаем путь в этом направлении. Можно сказать, заходим в этот круг, из которого выхода нет», - заявил Вернивский.

Проблема аграрной экономики в том, что она не может обеспечить расходы государства. В результате страна оказывается в долгах, которые не может погасить.

Ранее экономист Алексей Кущ заявил, что перевод украинской экономики на военные рельсы полностью разрушит страну. По его мнению, в такой ситуации резко упадет потребление, закроются кафе, магазины и предприятия сферы услуг, в государственный бюджет перестанут поступать налоги.