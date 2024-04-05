Он уверен, что угрозы Дональда Трампа в адрес НАТО - не просто торг и политическая уловка. Джон Болтон заявил, что республиканец всерьез задумал выход из Североатлантического альянса.

«Я думаю, он прорабатывает позицию, в которой сможет сказать: „Сегодня мы выходим“. Он почти сделал это в 2018 году, я думаю, это будет одним из ранних приоритетов его второго срока», - сказал бывший советник.

Американист Малек Дудаков предположил, что формально США не выйдут из НАТО, но продолжат работать вне альянса. Он обратил внимание на изменившуюся риторику Дональда Трампа в одном из последних интервью. Политик призвал членов альянса нарастить расходы на оборону и закупить больше оружия.