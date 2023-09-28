Выход Польши из Евросоюза допустили в республике
Польша в ближайшем будущем может выйти из Евросоюза. Об этом в социальной сети X написал бывший глава Евросовета, лидер польской оппозиции Дональд Туск.
«Мы или выведем правящую партию Польши „Право и справедливость“ 15 октября, или она выведет нас. Из Евросоюза», - написал он.
Ранее СМИ сообщили, что правящая фракция «Право и справедливость» рискует потерять поддержку избирателей из-за конфронтации с Украиной на теме зерна и беженцев.
Опросы продемонстрировали, что около 75% поляков все еще хотят принимать у себя переехавших украинцев.
Выборы в Польше пройдут 15 октября, по их итогам в стране сформируют новый состав правительства.
Американские журналисты отмечали, что ссора Польши и Украины стала настоящим подарком для российских властей.
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