Выход Польши из Евросоюза допустили в республике

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«Мы или выведем правящую партию Польши „Право и справедливость“ 15 октября, или она выведет нас. Из Евросоюза», - написал он.

Ранее СМИ сообщили, что правящая фракция «Право и справедливость» рискует потерять поддержку избирателей из-за конфронтации с Украиной на теме зерна и беженцев.

Опросы продемонстрировали, что около 75% поляков все еще хотят принимать у себя переехавших украинцев.

Выборы в Польше пройдут 15 октября, по их итогам в стране сформируют новый состав правительства.

Американские журналисты отмечали, что ссора Польши и Украины стала настоящим подарком для российских властей.

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