«Выход на европейский континент». Путин — о значении вступления Белоруссии в ШОС
Вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества стало обоюдовыгодным решением, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после саммита ШОС в Астане. По его словам, в известной степени этот шаг — успех лидера республики Александра Лукашенко и белорусского МИД.
« Белоруссия по своим масштабам , территории, экономике, населению не сопоставима с КНР или с Индией, где 1,5 миллиарда человек, уже больше, наверное», - отметил Путин во время пресс-подхода.
Вступление страны в ШОС , по его словам, стало важным элементом, в силу того, что Белоруссия - это страна Восточной Европы.
«И это выход уже официально Шанхайской организации сотрудничества в полном смысле этого слова на европейский континент», - пояснил глава государства.