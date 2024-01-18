Выгоду от конфликта на Украине назвали во Франции

По его словам, конфликт стал хорошим шансов для развития промышленности и армии, которые заинтересованы в регулярном и бесперебойном выпуске военной продукции.

Лекорню напомнил, что после начала специальной операции французские заводы нарастили военное производство несколько раз, хотя сроки выпуска уменьшились.

«Например, раньше нам нужно было потратить около 30 месяцев на строительство САУ Caesar, а теперь - 15. Компании нарастили запасы и мобилизовали сотрудников. Для рабочих мест это крайне выгодно», - заключил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что победа России на Украине поставит страны Прибалтики под угрозу.