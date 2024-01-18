18 января 2024, 07:45

Выгоду от конфликта на Украине назвали во Франции

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Франция после начала конфликта на Украине смогла в несколько раз увеличить выпуск боеприпасов и военной техники, промышленность получила широкие возможности для развития. Об этом изданию Le Parisien сообщил глава Минобороны Себастьян Лекорню.

По его словам, конфликт стал хорошим шансов для развития промышленности и армии, которые заинтересованы в регулярном и бесперебойном выпуске военной продукции.

Лекорню напомнил, что после начала специальной операции французские заводы нарастили военное производство несколько раз, хотя сроки выпуска уменьшились.

«Например, раньше нам нужно было потратить около 30 месяцев на строительство САУ Caesar, а теперь - 15. Компании нарастили запасы и мобилизовали сотрудников. Для рабочих мест это крайне выгодно», - заключил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что победа России на Украине поставит страны Прибалтики под угрозу.

Военные Франция Промышленность
18 января 2024, 05:24
Мужчину засосало в двигатель самолета в аэропорту США
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Опоздавший на рейс мужчина выбежал на взлетно-посадочную полосу перед движущимся самолетом в международном аэропорту Солт-Лейк-Сити, его затянуло в двигатель. Об этом сообщил местный телеканал Fox 13.

Телеканал получил кадры с камер наблюдения в аэропорту, на которых видно, что мужчина устроил дебош в зале вылета. Он пытался открыть дверь, чтобы пройти через терминал к лайнеру. Позже выяснилось, что ему удалось выйти через дверь аварийного выхода.

На другой видеозаписи отображен момент, когда мужчина бежал навстречу медленно выруливающему лайнеру. Оно оборвалось до того, как опоздавший пассажир смог до него добраться.

Позже мужчину нашли в турбине самолета, он погиб. Полиция предположила, что его затянуло в двигатель. По словам отца погибшего, у его сына мог произойти нервный срыв.

Обстоятельства произошедшего еще устанавливаются.

Ранее гражданин США укусил за руку бортпроводницу самолета авиакомпании All Nippon Airlines, летевшего из Токио в Сиэтл. Командир корабля принял решение вернуться в аэропорта вылета.

США Смертность Самолеты
18 января 2024, 04:35
Слюна, ушная сера и ногти. Порномодель нашла необычный способ разбогатеть
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Американская порномодель Ребекка Блю с платформы OnlyFans придумала необычный бизнес. Она начала продавать поклонникам слюну, ушную серу и обрезанные ногти и сумела на этом разбогатеть. Об этом написало издание BNN.

Среди других товаров порномодели: грязное нижнее белье, леггинсы после тренировки, содержимое мусорного ведра и даже использованная маточная спираль. Все это помогает ей зарабатывать около шести с половиной тысяч долларов в месяц. Идею для бизнеса Ребекка почерпнула из необычных запросов подписчиков.

Кроме этого, активная американка ведет подкаст о порноиндустрии.

В 2021 году преподаватель из Тайваня завел канал на Pornhub и начал выкладывать туда лекции по высшей математике. Необычный контент «залетел»: ролики педагога набрали 1,3 миллиона просмотров, а он сам - около пяти тысяч подписчиков. Математик даже занял 5097 место в рейтинге порномоделей.

В 2018 году британская порномодель Тэйлор Роуз выставила на продажу собственные старые грудные импланты после того, как решила в очередной раз увеличить грудь.

США Интернет Бизнес
18 января 2024, 02:44
Убивает за 7 дней. Китайские ученые создали новый коронавирус
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Китайские ученые создали новый вирус из рода коронавирусов, способный вызывать смерть в 100% случаев. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Исследователи дали ему название «коронавирус-убийца». Эксперимент провели в рамках изучения вирусов, чтобы в дальнейшем научиться бороться с ними эффективно. Китайские вирусологи назвали его отличной моделью для понимания патогенных механизмов SARS-CoV-2.

Новый вирус обнаружили у малазийских панголинов. В ходе экспериментов вирус-мутант перенесли в организм мышей. Во время наблюдений выяснилось, что зараженные грызуны умирали в течение семи-восьми дней. Как оказалось, вирус съедал их органы.

Также ученые пришли к выводу, что вирус передается по воздуху. В первые дни после заражения грызуны испытывали слабость и теряли вес. Затем глаза мышей белели и они умирали.

Минздрав США ранее сообщил, что китайские исследователи выявили коронавирус за две недели до того, как эту информацию передали в ВОЗ.

Ученые Китай Коронавирус в России и в мире
18 января 2024, 01:57
Китай две недели скрывал начало пандемии COVID-19
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Китайские ученые выявили смертельный коронавирус за две недели до того, как власти страны передали эту информацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на данные Минздрава США.

Китайский исследователь загрузил в базу данных почти полную последовательность структуры SARS-CoV-2 28 декабря 2019 года. Об этом стало известно, так как база управляется правительством США.

По мнению экспертов, эти две недели могли сыграть важную роль в борьбе с пандемией COVID-19. Это относится не только к определению путей распространения вируса, но и к своевременной разработке вакцин и средств защиты.

«Это подчеркивает, насколько осторожно мы должны относиться к точности информации, которую обнародовало китайское правительство», - заявил вирусолог онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона Джесси Блум.

Издание отметило, что в то время власти КНР описали вспышку заболевания в Ухане как вирусную пневмонию «неизвестного происхождения», а оптовый рынок морепродуктов, где она произошла, на тот момент еще не закрыли.

Ранее бразильские ученые выяснили, что веганская или вегетарианская диеты снижают риск заражения коронавирусом на 39%.

США Здравоохранение Минздрав Китай Коронавирус в России и в мире

Новости по теме