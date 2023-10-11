Выгоду от финансовой помощи Украине объяснили в США
Соединенным Штатам выгодее поддерживать Украину, чем допустить доминирование России. Об этом на брифинге заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Цитату привело РИА «Новости».
«Настолько финансово эффективней предпринимать действия сейчас, чем платить огромную цену позже», - сказал он.
Салливан напомнил, что Вашингтон постоянно готовит новые пакеты военной помощи Украине. При этом он отметил, что американская администрация учла риск эскалации отношений с Россией из-за поддержки Украины, однако не будет от нее отказываться.
По словам представителя Белого дома, мнения американских политиков по этому поводу разделились. Одни считают трусостью отказываться от поддержки Украины из-за риска ядерного конфликта, а другие призвали не провоцировать третью мировую войну.
Президента Украины Владимира Зеленского предупредили, как резко США могут сократить военную и финансовую поддержку страны. Об этом ранее в материале CNN написал журналист Стивен Коллисон.