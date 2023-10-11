Выгоду от финансовой помощи Украине объяснили в США

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«Настолько финансово эффективней предпринимать действия сейчас, чем платить огромную цену позже», - сказал он.

Салливан напомнил, что Вашингтон постоянно готовит новые пакеты военной помощи Украине. При этом он отметил, что американская администрация учла риск эскалации отношений с Россией из-за поддержки Украины, однако не будет от нее отказываться.

По словам представителя Белого дома, мнения американских политиков по этому поводу разделились. Одни считают трусостью отказываться от поддержки Украины из-за риска ядерного конфликта, а другие призвали не провоцировать третью мировую войну.

Президента Украины Владимира Зеленского предупредили, как резко США могут сократить военную и финансовую поддержку страны. Об этом ранее в материале CNN написал журналист Стивен Коллисон.