19 ноября 2023, 02:32

«Выглядел рассеянным». Трамп высмеял Байдена за встречу с Си Цзиньпином

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Президент США Джо Байден выглядел рассеянным на встрече с председателем КНР Си Цзиньпинем. Об этим заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп на мероприятии сторонников в штате Айова. Его слова предало РИА «Новости».

«На этой неделе в Сан-Франциско на саммите с Китаем продажный Джо Байден выглядел так, будто совсем не понимает, что происходит, что надо делать. Он встречался с человеком, который выглядел, как кусок гранита. <…> Наш лидер - это тупой человек», - заявил Трамп.

Встреча лидеров двух стран прошла в Сан-Франциско 16 ноября в рамках саммита АТЭС. По словам Байдена, стороны добились реального прогресса. Однако на конференции по итогам переговоров президент США снова назвал Си Цзиньпина диктатором, чем перечеркнул почти трехчасовые переговоры.

Госсекретаря США Энтони Блинкена ошеломило скандальное высказывание Байдена. На кадрах видно, что Блинкен выглядит потрясенным и неодобрительно качает головой.

США Дональд Трамп Джо Байден
19 ноября 2023, 02:07
Франция провела успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты
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Франция успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету М51.3. Об этом сообщил ТАСС, со ссылкой на министра вооруженных сил государства Себастьена Лекорню.

«Себастьен Лекорню сообщает об успешном испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты М51.3, который был проведен без ядерного заряда», - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что испытания продемонстрировали эффективную работу по модернизации устройства. Учебная боевая часть ракеты прилетела в северную часть Атлантики «в сотнях километров от берега». В коммюнике также подчеркнули, что проверку работы аппарата провели в соответствии с международным правом.

Ранее издание The Drive сообщило, что ВМС США испытали оружие в литоральном боевом корабле Savannah типа Independence, которое получило название «Независимость». Американские военные запустили зенитную ракету Standard Missile 6 (SM-6) в восточной части Тихого океана. По их данным, она способна поражать воздушные и надводные цели.

Франция успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету М51.3. Об этом сообщил ТАСС , со ссылкой на министра вооруженных сил государства Себастьена Лекорню.

Ракеты Франция
19 ноября 2023, 01:49
Евросоюз продолжил тайно финансировать Россию — СМИ
РИА «Новости»
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Страны Евросоюза тайно финансируют Россию, закупая у нее сжиженный природный газ. Об этом заявило агентство The Telegraph.

«Страны ЕС втихую финансируют Россию за счет закупок российского сжиженного природного газа», - сказано в материале.

Авторы статьи подсчитали, что продажи СПГ приносят России значительные доходы, размер которых достигает 6,1 миллиарда евро.

Ранее входящие в Евросоюз страны выразили желание уменьшить импорт российского природного газа в 2023 году. Они запланировали сократить поставки до 40-45 миллиардов кубометров.

Санкции США против российского проекта «Арктик СПГ - 2» призваны отрезать Европу от газа из РФ. Новые ограничения приведут к потрясениям на мировых энергетических рынках и усугубят проблему.

Газ Россия Евросоюз
19 ноября 2023, 01:07
ГУР Украины высказался о переходе украинского летчика на российскую сторону
РИА «Новости»
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Переход летчика ВСУ на российскую сторону в ГУР Украины назвали «информационно-психологической операцией». Такое заявление сделал в Telegram-канале представитель украинской разведки Андрей Юсупов.

Представитель ГУР написал в мессенджере краткое сообщение, в котором назвал переход действующего летчика на российскую сторону запоздалой информационно-психологической операцией. Юсупов не отрицал перехода пилота на сторону противника.

Действующий летчик ВВС Украины прилетел в Россию 18 ноября. Об этом сообщил российский пилот вертолета Ка-52 с позывным Воевода, который способствовал переходу. Воевода призвал сослуживцев летчика «решительно переходить на сторону России» и освободиться от пропаганды. Бывший военнослужащий ВСУ в ближайшее время планирует дать интервью.

Разведка Украина
19 ноября 2023, 00:54
Завернутую в одеяло новорожденную девочку нашли в парке под Петербургом
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В «Отдельном парке» в городе Пушкине в Санкт-Петербурге нашли младенца, завернутого в одеяло. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник.

Происшествие случилось утром 17 ноября. Новорожденную девочку нашла женщина и вызвала полицию. На место ЧП приехали сотрудники правоохранительных органов и медики. В итоге ребенка госпитализировали.

«Младенцу диагностировали острую респираторно-вирусную инфекцию и ринофаренгит», - сказано в сообщении.

Сейчас полицейские выясняют, как ребенок оказался на территории общественного места без родителей.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело после обнаружения младенца в мусоропроводе. По неуточненным данным, мать родила мальчика в квартире жилого дома, а потом выбросила его в мусороприемник. В итоге ребенка нашли соседи, они увидели кровавые следы на лестничной площадке. На место происшествия вызвали полицию и медиков. Новорожденному оказали первую помощь.

Санкт-Петербург Дети

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