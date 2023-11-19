«Выглядел рассеянным». Трамп высмеял Байдена за встречу с Си Цзиньпином

«На этой неделе в Сан-Франциско на саммите с Китаем продажный Джо Байден выглядел так, будто совсем не понимает, что происходит, что надо делать. Он встречался с человеком, который выглядел, как кусок гранита. <…> Наш лидер - это тупой человек», - заявил Трамп.

Встреча лидеров двух стран прошла в Сан-Франциско 16 ноября в рамках саммита АТЭС. По словам Байдена, стороны добились реального прогресса. Однако на конференции по итогам переговоров президент США снова назвал Си Цзиньпина диктатором, чем перечеркнул почти трехчасовые переговоры.

Госсекретаря США Энтони Блинкена ошеломило скандальное высказывание Байдена. На кадрах видно, что Блинкен выглядит потрясенным и неодобрительно качает головой.