Выдворение дипломата назвали очередным недружественным шагом Словении к России

«Рассматриваем этот очередной откровенно недружественный шаг в контексте общего курса Любляны на разрушение российско-словенских связей. Ответственность за последствия такой деструктивной политики полностью лежит на словенской стороне», - заявила пресс-служба.

Лишение аккредитации сотрудника посольства России в Словении назвали безосновательным. Посла республики Дарью Бавдаж-Курет вызвали в МИД и выразили протест. Пресс-служба сообщила, что в качестве зеркальной меры одного из словенских дипломатов объявили persona non grata.

Дарья Бавдаж-Курет пробыла в российском дипведомстве около 15 минут. Ей вручили ноту об объявлении одного из сотрудников посольства нежелательной персоной. Российского дипломата в марте выдворили из Словении за деятельность, не соответствующую статусу. МИД России обещал принять ответные меры.