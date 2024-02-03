Выделение ЕС помощи Киеву назвали противоречащим интересам Европы

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По его мнению, Европу ждут большие проблемы из-за продолжения поддержки киевского режима.

«Руководство Евросоюза и государств, входящих в его состав, безответственно в принятии решений», - подчеркнул парламентарий.

Володин допустил, что на фоне этого в Европарламенте появятся новые силы, которые захотят решать внутренние проблемы блока и будут бороться за благополучие самих европейцев.

Брюссель потратит средства из бюджета ЕС на разжигание войны, а не на помощь своим гражданам, добавил спикер Госдумы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне заявил, что Украина получит средства на поддержку экономики. Деньги в том числе должны направить на обеспечение социальных гарантий перед гражданами.

Глава венгерского правительства ранее блокировал идею выделения очередного транша для Киева, однако на его решение повлияли Франция и Италия.