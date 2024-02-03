03 февраля 2024, 10:49

Выделение ЕС помощи Киеву назвали противоречащим интересам Европы

РИА «Новости»
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Лидеры стран Евросоюза, решив выделить Украине 50 миллиардов евро, действуют вопреки национальным интересам. Это грозит сменой власти. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его мнению, Европу ждут большие проблемы из-за продолжения поддержки киевского режима.

«Руководство Евросоюза и государств, входящих в его состав, безответственно в принятии решений», - подчеркнул парламентарий.

Володин допустил, что на фоне этого в Европарламенте появятся новые силы, которые захотят решать внутренние проблемы блока и будут бороться за благополучие самих европейцев.

Брюссель потратит средства из бюджета ЕС на разжигание войны, а не на помощь своим гражданам, добавил спикер Госдумы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне заявил, что Украина получит средства на поддержку экономики. Деньги в том числе должны направить на обеспечение социальных гарантий перед гражданами.

Глава венгерского правительства ранее блокировал идею выделения очередного транша для Киева, однако на его решение повлияли Франция и Италия.

Евро Депутаты Европа Деньги
03 февраля 2024, 10:15
Французские военные назвали виновных в крушении Ил-76 с украинскими пленными
Global Look Press
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Французские военные решили, что перевозивший украинских пленных к точке обмена Ил-76 сбили ВСУ с помощью ракеты, выпущенной из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщил источник агентства Associated Press.

По данным разведки, на которые сослались в материале, ВСУ доставили Patriot ближе к цели, а затем включили радар, чтобы сбить самолет.

Неназванный западный чиновник утверждал, что Ил-76, скорее всего, упал из-за ракетного удара, а не в результате технической неисправности. По его словам, ракету запустили с территории Украины.

Российский военно-транспортный самолет потерпел крушение 24 января в Белгородской области. На его борту находились 65 пленных ВСУ, что подтвердила украинская сторона. Вместе с ними погибли шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Следственный комитет возбудил дело по статье о теракте. Все собранные на месте ЧП обломки Ил-76 вывезли на специальный полигон. В Кремле предложили провести международное расследование причин крушения самолета, однако пока ни одна страна не откликнулась.

Франция Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
03 февраля 2024, 09:09
Внешнюю политику Байдена назвали катастрофой
РИА «Новости»
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Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон раскритиковал внешнеполитические решения президента страны Джо Байдена. По его мнению, из-за действующего главы государства Штаты выглядят слабыми. Об этом конгрессмен заявил в эфире Fox News.

«Внешняя политика Байдена - это катастрофа. Каждый знает, что она настолько опасна, потому что мы демонстрируем слабость на мировой арене», - резко сказал Джонсон.

По его мнению, такая политика ведет к проявлению агрессии в отношении США. Именно поэтому противники Вашингтона в разных странах мира действуют «настолько провоцирующим образом», подчеркнул спикер. Он добавил, что при Дональде Трампа подобного не происходило.

Американские военные корабли регулярно сейчас подвергаются обстрелам в Красном море со стороны йеменских хуситов. На фоне очередного витка палестино-израильского конфликта ухудшилась ситуация на Ближнем Востоке. Базы США неоднократно попадали под ракетный удар в Сирии и Ливии.

США Конгресс США Дональд Трамп Джо Байден
03 февраля 2024, 08:28
Пожар начался на базе США на востоке Сирии после обстрела
РИА «Новости»
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На американской базе на месторождении газа «Конико» на востоке Сирии начался пожар после ракетного обстрела. Об этом РИА «Новости» сообщил местный источник.

«Базу США в Дейр-эз-Зоре обстреляли ракетами, после этого начался пожар», - рассказал источник.

Сведения о пострадавших или погибших, а также разрушениях, пока что не поступали. Телеканал Al Mayadeen также сообщал о факте обстрела объекта.

После начала эскалации конфликта между Израилем и сектором Газа случаи нападения на базы США в Сирии и Ираке с использованием беспилотников и ракет участились. Представители шиитских группировок предупреждали, что усилят атаки из-за оказания помощи Израилю со стороны США.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что военные США атаковали объекты иранского Корпуса стражей исламской революции в Сирии и Ираке. При этом он подчеркивал, что Штаты не стремятся к эскалации на Ближнем Востоке.

США Пожары Сирия
03 февраля 2024, 07:43
Решение Байдена по экспорту СПГ назвали «субсидией Путину»
РИА «Новости»
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Решением о запрете на экспорт сжиженного природного газа президент США Джо Байден оказал услугу России. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз.

«Что сделал Байден на прошлой неделе? Он объявил о запрете на экспорт СПГ в будущем. Я называю это судсидией Джо для Владимира Путина. Теперь Европе придется покупать его в России вместо США. Всего это демонстрирует слабость президента», - сказал он.

Круз выразил мнение, что такое решение Байдена лишает американцев рабочих мест и оказывает помощь России.

Ранее Байден поручил приостановить процесс одобрения контрактов на экспорт сжиженного природного газа из страны. Агентство Reuters предположило, что это решение приведет к задержке инвестиций по возведению новых заводов по производству СПГ.

Автор Telegram-канала «Голос Мордора» объяснял «360», что США сначала запретили странам Европы пользоваться российским газом, а теперь ввели неудобные для них правила.

США Газ Россия

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