Выдавят из АТР? Почему Тайвань для США важнее Украины

Тайвань является для США точкой сдерживания Китая, поэтому в Белом доме и поддерживают с ним отношения, заметил Гуреев. Если остров станет частью КНР, то страна закрепится в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и будет политически, экономически сильнее, а это противоречит интересам США.

«В общемировом контексте конфликт вокруг Тайваня имеет приоритетное значение, в отличие от украинского конфликта. А все потому, что от проигрыша в украинском конфликте США особо ничего не теряют. Да, Россия станет сильнее в Восточной Европе, но американцы уже проходили это во времена СССР», - добавил Гуреев.

Потеря Тайваня чревата для США огромными издержками. Слова Си Цзиньпина, высказанные Байдену, только подчеркнули стремление Китая к реализации своих интересов. Однако действия США показывают, что американцы хотят помешать этому.

«Мирным путем урегулировать конфликт не получится. Но он пока не перешел из холодной фазы в горячую », - заметил эксперт.

В прошлом столетии в Китае действовали две политические силы - коммунистическая и либеральная, напомнил Гуреев. Первая закрепилась на континенте, вторая - на острове. По словам политолога, КНР и Тайвань по-разному видят свое будущее, поддерживают союзнические отношения с разными странами.

«Основная позиция Китая заключается в объединении с Тайванем, формировании единого государства. Тайвань, напротив, добивается суверенитета, сохранения статуса-кво. Именно поэтому Тайбэй для США - геополитический союзник в регионе», - отметил он.

По мнению Гуреева, очень маловероятно, что Китай признает независимость Тайваня. А США в свою очередь сделают все, чтобы удержаться в Тихоокеанском регионе..

Лидер КНР Си Цзиньпин заявил американскому коллеге Джо Байдену, что Китай собирается воссоединить Тайвань с материковой частью страны. Политолог Данила Гуреев в комментарии «360» отметил, что мирным путем разрешить этот конфликт не получится - слишком многое поставлено на карту.