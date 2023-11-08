Выдавшего ордер на арест Путина судью МУС объявили в розыск

«Годинес Серхио Херардо Угальде. Разыскивается по статье УК», - указали в карточке.

В марте МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Такое решение якобы связали с «незаконным вывозом детей» с Украины. МВД России также объявляло в розыск издавшего документ судью МУС Томоко Аканэ.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Великобритания повлияла на решение МУС об ордерах на арест президента России Владимира Путина. Она напомнил, что для усиления контроля над МУС британские страны приняли решение досрочно освободить брата прокурора МУС Карима Хан, обвиненного в педофилии.