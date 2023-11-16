16 ноября 2023, 20:14

Выдача ордера на арест Асада доказала предвзятость западных судов — Лавров

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Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал выдачу Францией международного ордера на арест президента Сирии Башара Асада. Министр иностранных дел высказался в ходе пресс-конференции с венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто.

По мнению главы МИД, решение суда является предвзятым, как и другие шаги, принимаемые Западом на разных уровнях.

«Западная судебная система и на национальном уровне, и на международном не раз доказывала свою предвзятость», - подчеркнул Лавров.

Суд Франции выдал ордер на арест Асада, обвинив его в использовании химического оружия в районе Восточной Гуты в 2013 году. По словам правозащитников, от снарядов с зарином погибли от 300 до 700 человек.

Сирийские власти не подтвердили применение боевых отравляющих веществ. Башар Асад в свою очередь обвинил страны Запада в пренебрежении нормами международного права.

Сергей Лавров МИД РФ Франция
16 ноября 2023, 19:44
Турция пока не одобрила вступление Швеции в НАТО — СМИ
Pxhere
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Комиссия по международным делам парламента Турции не приняла решение по протоколу о вступлении Швеции в НАТО. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на председателя комиссии Фуата Октая.

«Комиссия по иностранным делам турецкого парламента отложила голосование по заявке Швеции на членство в НАТО, что является еще одним ударом по надеждам этой скандинавской страны на вступление в западный альянс после 18 месяцев ожидания», - сообщило издание.

Комиссия, которую контролирует правящая партия президента Реджепа Тайипа Эрдогана, проведет дальнейшие переговоры, заявил Октай. Он подчеркнул, что переговоры по вопросу продолжатся, но никаких дат не назвал.

Соединенные Штаты «уверены», что Швеция скоро станет членом НАТО, заявил посол США в Венгрии, отмечало агентство Reuters. Страна не станет последним членом альянса, уверен посол.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган внес на рассмотрение парламента протокол о вступлении Швеции в альянс. Страна подала заявку на вступление в военный блок в мае 2022 года.

Турция Швеция НАТО
16 ноября 2023, 19:19
Захарова предупредила Чехию об ответе на заморозку имущества
РИА «Новости»
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Россия рассматривает действия Чехии в отношении российского предприятия «Госзагрансобственность» как враждебный шаг, на который даст ответ. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, чешские санкции подтвердили «упорное намерение идти в русле конфронтации». Захарова добавила, что Чехия понесет значительный ущерб из-за заморозки российского госимущества.

«В Чехии, которая располагает имущественными активами в России, должны понимать, что такая выходка не останется без ответа», - отметила она.

Ответные меры на антироссийские действия Чехии анонсировал и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал противозаконными чешские санкции и заявил, что они нарушают международное право.

Ранее кабмин Чехии запретил России использовать государственное имущество на территории страны. Чешские власти заблокировали счета, на которые отправлялась плата за аренду объектов.

Чехия Мария Захарова Санкции МИД РФ
16 ноября 2023, 18:46
Уголовное дело возбудили на Украине в отношении Алексея Арестовича
РИА «Новости»
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В отношении экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича* возбудили уголовное дело. Депутат Верховной Рады Наталья Пипа написала об этом на своей странице в Facebook**.

По какой статье возбудили дело, она не уточнила. По словам Пипы, информацию об открытом делопроизводстве она получила в Нацполиции Украины.

Ранее Арестович* сообщил, что покинул страну. По словам блогера, у него серьезный конфликт с бывшим начальством. В Сети он признавался, что обманывал украинцев , рассказывая о быстрой победе ВСУ над российскими войскам. Также экс-советника офиса президента указал на существование разногласий между Владимиром Зеленским и военными.

* Алексей Арестович внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Facebook - запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.

Украина
16 ноября 2023, 17:27
«Остались одни ошметки». Экономика Украины рухнула, а Запад не станет помогать ей вечно
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Украина остается «страной-содержанкой» уже почти 10 лет, а бюджеты западных стран не резиновые. О том, чем все это может закончиться, специально для «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Какой же атаман, а тем более гетман, без золотого запасу? А у пана Зеленского (президента Украины - прим. ред.) с этим самым запасом дела обстоят совсем туго. И дело даже не только в деньгах на оружие и выплаты военным, но и в деньгах, необходимых для социальных выплат, пособий и пенсий. Строго говоря - на поддержание штанов.

Украина стала страной-содержанкой вовсе не 24 февраля 2022 года. Эту модель «экономического развития» украинские власти взяли на вооружение еще в 2014 году, сразу после революции «гидности». Проблемы с экономикой страны начались практически сразу, и Украина была не в состоянии прожить без кредитов от МВФ и «западных партнеров». Все мы прекрасно помним туры [бывшего президента] Петра Порошенко по западным странам, главной целью которых было добыть хоть какие-то деньги, - а потом эстафету в этом нелегком деле принял Владимир Зеленский.

В «мирное время» Украина хоть и залезала в долги, но свои не очень большие социальные обязательства перед населением хоть как-то выполняла. Да и экономика какая-то была и работала, хоть чем-то наполняя бюджет. Конечно, рано или поздно такая «экономическая система» все равно бы рухнула, но спецоперация России этот процесс значительно ускорила.

Катастрофа вполне реальна Сейчас можно констатировать факт, что от экономики на Украине остались вообще одни ошметки. Содержать свою инфраструктуру, обеспечивать жизнь населения Украина сама не в состоянии. Только на чужие деньги, поток которых сейчас неизбежно сокращается. И еще неизвестно, что является большей проблемой: нехватка оружия или нехватка денег на поддержание более-менее нормальной жизни в стране. Потому что если рухнет тыл, неизбежно рухнет и фронт.

И вот Зеленский обращается к «партнерам» именно по этому поводу, предупреждая, что нехватка денег грозит катастрофой. Особенно в преддверии зимы.

Но Украина - очень дорогая содержанка. Помимо оружия это и как минимум пара десятков миллионов населения, которых надо кормить. И это огромные деньги, которых на Западе все меньше.

Так что катастрофа - вполне реальный сценарий для конца украинской государственности. Причем наступить все может достаточно быстро.

Далее - прямая речь.

Запад Украина

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