По мнению главы МИД, решение суда является предвзятым, как и другие шаги, принимаемые Западом на разных уровнях.

«Западная судебная система и на национальном уровне, и на международном не раз доказывала свою предвзятость», - подчеркнул Лавров.

Суд Франции выдал ордер на арест Асада, обвинив его в использовании химического оружия в районе Восточной Гуты в 2013 году. По словам правозащитников, от снарядов с зарином погибли от 300 до 700 человек.

Сирийские власти не подтвердили применение боевых отравляющих веществ. Башар Асад в свою очередь обвинил страны Запада в пренебрежении нормами международного права.