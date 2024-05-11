11 мая 2024, 00:01

«Выбросили совесть». Захарова резко высказалась о мусорке на месте мемориала ВОВ в Литве

РИА «Новости»
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на установку мусорного бака на месте мемориала погибшим в Великой Отечественной войне в Литва словами, что именно туда литовские власти «выбросили совесть». Об этом дипломат заявила «Известиям».

«Помойка, в которую они выбросили свою совесть», - сказала она.

Мэрия Вильнюса в преддверии Дня Победы установила мусорный бак на месте мемориала погибшим советским воинам. На него нанесли надпись «Для советской ностальгии». По словам мэра Валдаса Бенкунскаса, это «самое подходящее в городе» место для помойки.

До этого латвийское издание Jauns сообщило о задержании полицией Латвии шестерых человек , носивших георгиевские ленты, возлагавших цветы к местам снесенных мемориалов советским воинам и певших песни о ВОВ.

В Берлине правоохранители задержали 10 участников акций , посвященных Дню Победы. Причина - георгиевские ленты и оскорбление полицейских, написали местные СМИ.

Всего в День Победы немецкие силовики задержали 47 человек, отпустив их после установления личности, конфисковав при этом дрон с российской символикой, передало радио Sputnik.

День Победы 9 мая Дипломатия Литва Мария Захарова МИД РФ Мусор Великая Отечественная война
11 мая 2024, 00:16
Певец из Нидерландов устроил драку и вылетел с Евровидения
РИА «Новости»
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Певец Йост Кляйн из Нидерландов не будет участвовать в шоу жюри Евровидения из-за таинственного случая. Об этом сообщила на сайте Телерадиовещательная корпорация Нидерландов (NOS).

По данным NOS, участие исполнителя в репетиции отменили в последний момент. Телеканал SVT утверждает, что Клейн поругался с одним из фотографов. Согласно другой неофициальной информации, у голландца возник конфликт с представителем Европейского вещательного союза.

Европейский вещательный союз уже начал расследование случившегося, без разглашения более детальной информации.

На прошлой неделе украинская исполнительница Алена Савраненко, более известная как Alyona Alyona, испытала неудачу во время генеральной репетиции Евровидения. На сцене певица запуталась в своем наряде и упала.

В этом году Евровидение проводят в шведском городе Мальма. Полуфиналы прошли 7 и 9 мая, финал состоится 11 числа.

Евровидение
10 мая 2024, 23:25
«Благо для России». На торги выставили стратегический участок Арктики
Freepik
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Участок земли площадью 14 830 акров на арктическом архипелаге Шпицберген, расположенном между Норвегией и Северным полюсом, выставили на продажу 300 миллионов евро. Об этом сообщило издание Bloomberg.

«В высоких широтах Арктики за 300 миллионов евро (323 миллиона долларов) продается участок земли размером с Манхэттен геополитического значения», - говорится в материале.

В прошлом году в Арктике зафиксировали самое теплое лето, а в регионе Шпицбергена уменьшилось количество морского льда и стало больше дождей из-за изменения климата.

В материале также отмечается, что исчезновение морского льда стало благом для России, получившей доступ к дополнительным судоходным маршрутам и запасам энергии по мере открытия этих территорий.

Покупателей заманивают на торги возможностью занять позиции в высоких широтах Арктики, чтобы стратегически закрепиться. Выставленный на продажу участок является при этом последней частной собственностью на девяти островах норвежского архипелага.

Ранее в районы Арктики отправился российский ледокол «Якутия» для проведения первых швартовных испытаний.

В апреле в российском Минпромторге рассказали «ФедералПресс» , что одно из приоритетных направлений для отрасли - это строительство морской техники для освоения Северного морского пути.

Евро Торговля Норвегия Россия Арктика
10 мая 2024, 21:47
Генассамблея ООН расширила права Палестины в организации
РИА «Новости»
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Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о расширении прав Палестины в организации, а также рекомендовала Совету безопасности рассмотреть вопрос о наделении ее статусом полноправного члена ООН, сообщило РИА «Новости».

Палестина уже имеет статус наблюдателя в организации. При этом Израиль является полноправным членом ООН с 1948 года.

Во время голосования по резолюции против выступили только девять стран, в числе которых оказались США, Израиль, Чехия, Венгрия, Аргентина и маленькие островные государства. Поддержали документ 143 страны, воздержались - 25.

«Государство Палестина имеет право на членство в ООН в соответствии со статьей 4 Устава и поэтому должно быть принято в члены Организации Объединенных Наций», - говорится в резолюции, трансляция прошла на сайте ООН.

Палестина, начиная с 79-й сессии ГА ООН, будет вправе участвовать в конференциях организации, в международных конференциях, а также совещаниях, проводимых под эгидой Генассамблеи и других органов ООН. Ее представители, в частности, смогут вносить предложения и поправки.

Единственное, что Палестина не сможет в качестве государства-наблюдателя голосовать в ГА ООН или выдвигать свою кандидатуру в органы всемирной организации.

Ранее политолог Дмитрий Бридже предрек эскалацию палестино-израильского конфликта в ближайшие дни из-за продолжения наземной операции ЦАХАЛ вокруг района Рафах.

Израиль Запад ООН Конфликт Израиля и Палестины Палестина
10 мая 2024, 21:29
Бежавший в Белоруссию судья назвал шуткой публикацию секретного документа
РИА «Новости»
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Запросивший политического убежища в Белоруссии бывший польский судья Томаш Шмидт выполнил свою «угрозу» с публикацией секретного документа. В своем Telegram-канале он выложил стилизованную под старину фотографию премьер-министра Польши Дональда Туска в форме НКВД. На обратной стороне снимок подписан «Агент корнишон» и указана дата рождения политика.

Шмидт отметил, что это его единственный «секретный документ» который он привез в Белоруссию из Польши. Он подчеркнул, что своей шуткой доказал, что никаких законов своей страны он не нарушал.

«Своими действиями официальная Варшава устраивает охоту на ведьм», - заявил он.

Сообщение о публикации секретного документа привезенного из Варшавы Шмидт опубликовал в ответ на получение прокуратурой Польши санкции на арест. При этом он изначально утверждал, что не располагает никакими секретными файлами , а его отъезд из связан с политическим преследованием.

Польская прокуратура ранее заявила, что Шмидт до снятия с себя полномочий судьи работал на иностранную разведку и передавал секретную информацию, касающуюся безопасности страны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал все подозрения в адрес беженца чушью и пообещал рассмотреть прошение Шмидта о политическом убежище.

Запросивший политического убежища в Белоруссии бывший польский судья Томаш Шмидт выполнил свою «угрозу» с публикацией секретного документа.

В своем Telegram-канале он выложил стилизованную под старину фотографию премьер-министра Польши Дональда Туска в форме НКВД. На обратной стороне снимок подписан «Агент корнишон» и указана дата рождения политика.

Белоруссия Польша

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