«Выбросили совесть». Захарова резко высказалась о мусорке на месте мемориала ВОВ в Литве

«Помойка, в которую они выбросили свою совесть», - сказала она.

Мэрия Вильнюса в преддверии Дня Победы установила мусорный бак на месте мемориала погибшим советским воинам. На него нанесли надпись «Для советской ностальгии». По словам мэра Валдаса Бенкунскаса, это «самое подходящее в городе» место для помойки.

До этого латвийское издание Jauns сообщило о задержании полицией Латвии шестерых человек , носивших георгиевские ленты, возлагавших цветы к местам снесенных мемориалов советским воинам и певших песни о ВОВ.

В Берлине правоохранители задержали 10 участников акций , посвященных Дню Победы. Причина - георгиевские ленты и оскорбление полицейских, написали местные СМИ.

Всего в День Победы немецкие силовики задержали 47 человек, отпустив их после установления личности, конфисковав при этом дрон с российской символикой, передало радио Sputnik.