Официальный представитель Кремля прокомментировал слова президента Молдавии Майи Санду, которая обвинила Россию в неуважении интересов населения республики. Песков отметил, что глава Молдавии не учитывает результаты выборов, в ходе которых правящая партия не одержала победу.

«В Молдавии много сторонников развития сотрудничества с нашей страной. Мы об этом знаем», - подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ ранее обвинил Россию во вмешательстве в выборы в стране. Политолог Владимир Жарихин отметил, что европейская страна не подкрепляет свои нападки реальными фактами, а власти не доверяют предпочтениям своих граждан.