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Прошедшие в Баварии и Гессене выборы - не крупные, но показательные, отметил автор статьи. Самым важным в них стало не то, кто победил, а тот факт, что проиграли партии коалиционного правительства.

«Это также не были выборы-напоминания, потому что напоминание означает, что дальше все будет продолжаться по-прежнему. Однако этого не произойдет. После этого воскресенья в Берлине все будет не так, как было», - заявил журналист.

Опросы и результаты голосования показали, что немцы не доверяют социал-демократу на посту канцлера, «зеленому» вице-канцлеру и считают, что в этой коалиции не место лидеру либералов. Избирателей раздражало поведение Олафа Шольца, чьи слова расходились с делом, а чувство собственного величия не соответствовала реальности. Автор статьи заявил, что коалиционному правительству следует сменить курс, чтобы избежать катастрофы.

СДПГ понесла историческое поражение на выборах в Гессене. Она впервые в истории набрала всего 15,1% голосов.