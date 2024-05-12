Выборы президента стартовали в Литве

Граждане одновременно могут проголосовать на референдуме о введении института двойного гражданства. Президент Литвы избирается сроком на пять лет. Кандидат должен быть гражданином Литвы по происхождению и жить в стране не менее трех последних лет.

В гонке участвуют восемь кандидатов, в том числе избирающийся на второй срок президент Гитанас Науседа. Политологи также называют фаворитами голосования премьера Ингриду Шимоните и адвоката Игнаса Вегеле.

Если ни один из кандидатов не наберет 50% плюс один голос, то в Литве состоится второй тур выборов. Голосование продлится до 20:00.

В марте состоялись президентские выборы в России. 7 мая Владимир Путин официально вступил в должность. На его инаугурации отсутствовали западные представители.