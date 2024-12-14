14 декабря 2024, 11:25

Выборы президента Грузии состоялись

РИА «Новости»
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Выборы президента Грузии можно считать состоявшимися, поскольку в них уже приняло участие более половины членов коллегии выборщиков, состоящей из 300 человек. Об этом сообщила пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани.

«Соответственно, выборы состоялись, так как в них уже приняли участие более половины от полного состава коллегии выборщиков», - процитировал ее ТАСС.

Грузия Выборы Выборы президента Грузии 2024
14 декабря 2024, 11:33
Южнокорейский парламент поддержал импичмент президенту
Global Look Press
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Парламент Южной Кореи выступил за импичмент президенту Юн Сок Елю. За отстранение лидера проголосовали 204 депутата, сообщило РИА «Новости».

Против отрешения президента выступили 85 парламентариев. Голосование проходит в зале в Национального собрания.

В декабре представители оппозиционных партий разработали и внесли в парламент резолюцию об отстранении Юн Сок Еля. Президента обвинили в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий.

Ранее южнокорейский лидер ввел в стране военное положение. Позже он выступил с обращением и извинился за свои действия. Юн Сок Ель также пообещал не использовать этот инструмент на голосовании в парламенте по импичменту и выразил готовность понести ответственность за введение военного положения.

Южная Корея Военное положение в Южной Корее
14 декабря 2024, 11:24
Стало известно, как проходит голосование в Грузии
Global Look Press
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Процесс голосования на выборах президента Грузии в здании парламента проходит спокойно. Трансляция идет в прямом эфире на сайте законодательного органа.

В 09:00 началось заседание Центральной избирательной комиссии Грузии, которое продлится до 14:00 (до 13:00 по московскому времени). В заседании не принимает участие оппозиция.

Параллельно на улице проходит акция протеста. Ее участники проводят различные перформансы: играют в мяч и держат в руках дипломы. Эти действия направлены на то, чтобы указать единственному кандидату в президенты, бывшему футболисту Михаилу Кавелашвили, на отсутствие у него высшего образования.

Отар Зурабишвили, брат Саломе Зурабишвили, принес с собой воздушные шары с изображениями пингвинов и зебр. Эти животные имеют особое значение для Бидзины Иванишвили, основателя правящей партии «Грузинская мечта». Известно, что он держал их у себя дома.

Зурабишвили демонстративно прошлась пешком перед зданием парламента страны в Тбилиси.

Ранее к зданию парламента Грузии стянули полицию. Правоохранительные органы перекрыли переулки, ведущие к зданию парламента с обеих сторон. Это позволило им контролировать все входы. Кроме того, у парламента выстроилось большое количество полицейских машин.

Грузия Выборы
14 декабря 2024, 11:05
Протестующие сыграли в футбол перед парламентом Грузии и сожгли футболку Каладзе
РИА «Новости»
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Участники акции протеста в Тбилиси сыграли футбол перед зданием парламента, где проходят президентские выборы. Об этом сообщило издание Sputnik.

Президентские выборы в Грузии проходят 14 декабря, они стали первыми в истории страны, когда президента избирает коллегия из 300 человек, а не население путем прямого тайного голосования. Нынешний президент Саломе Зурабишвили должна покинуть пост 29 декабря в связи с истечением срока полномочий.

Таким образом протестующие напомнили, что единственный кандидат на пост президента Михаил Кавелашвили в прошлом был футболистом. Он выступал в составе сборной Грузии, а также становился чемпионом России и Швейцарии.

Кроме того, группа митингующих сожгла футболку с фамилией мэра Тбилиси Кахи Каладзе, который в прошлом выступал в итальянском «Милане» и сборной Грузии.

Грузия Футбол Выборы президента Грузии 2024
14 декабря 2024, 09:41
Протестующие в Грузии обратились к кандидату в президенты с неожиданной просьбой
Global Look Press
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Протестующие в Тбилиси потребовали у единственного кандидата на пост президента страны Михаила Кавелашвили показать его диплом о высшем образовании. Об этом в Telegram-канале сообщил активист Николай Левшиц.

«Акция „Покажи диплом!“ проходит сейчас перед зданием парламента», - написал он.

Левшиц объяснил, что впервые в Грузии у претендента на пост президента нет высшего образования. Наличие диплома не является обязательным условием для вступления в должность, но факт его отсутствия вызвал волну критики в оппозиционно настроенных кругах.

Кавелашвили - бывший футболист, выступавший в ряде советских команд и сборной Грузии. Он стал одним из главных инициаторов законопроекта об иностранных агентах, спровоцировавшего весной 2024-го массовые протесты по всей республике.

Протестующие утром 14 декабря начали собираться около здания парламента Грузии, где начались выборы главы государства.

Грузия Выборы президента Грузии 2024

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