26 января 2025, 13:26

Выборы президента Белоруссии состоялись

РИА «Новости»
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Выборы президента Белоруссии состоялись, явка по стране на 12:00 составила 56,64%. Об этом заявил зампредседателя ЦИК страны Алексей Башан, сообщило РИА «Новости».

«Выборы президента Республики Беларусь состоялись… В среднем по стране проголосовала 56,64% от числа избирателей», - сказал Башан на пресс-конференции.

В Брестской области участие в голосовании приняли более 61% избирателей, в Витебской - свыше 54%, в Гомельской - 62%, в Гродненской - более 54%, в Минской - более 54%, в Могилевской - более 58%, а также в столице - более 51%.

Ранее Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии. Как отметил действующий лидер, страна проводит выборы для своего народа, независимо от того, нравится это кому-то или нет.

Основной день выборов президента в Республике Беларусь - воскресенье, 26 января. Участки для голосования начали свою работу в 08:00, всего их более 5,3 тысячи по всей стране.

Белоруссия Выборы в Белоруссии Выборы
26 января 2025, 12:38
«Нас не обмануть»: Медведев рассказал о первой неделе «второго пришествия» Трампа
Global Look Press
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В первую неделю на посту президента Дональд Трамп попытался запутать весь мир. Об этом сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«В первую неделю своего второго пришествия в Белый дом Дональд Трамп постарался запутать весь мир. Но нас ему не обмануть», - написал политик.

Зампред Совбеза сопроводил комментарий смеющимся смайликом.

Он прикрепил к посту фотографию с саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 2017 года. Согласно традиции, участники мероприятия обмениваются рукопожатиями, скрестив руки. Но Медведев просто взял за руки тех, кто стоял рядом. Трамп тоже не сразу понял, как именно надо скрестить руки, и попал в кадр с удивленным лицом.

Ранее Медведев оценил идеи американского лидера о присоединении Гренландии и Канады. По мнению политика, они кажутся прожектерскими. Трамп начал свой второй срок на посту президента «нескучно», подчеркнул зампред Совбеза.

Дмитрий Медведев Дональд Трамп
26 января 2025, 11:43
«Мне фиолетово». Лукашенко — о непризнании Западом выборов в Белоруссии
РИА «Новости»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему все равно, признает или нет Запад выборы президента Белоруссии. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Признаете вы там в Евросоюзе эти выборы, не признаете - это дело вкуса. Как вы говорите, мне фиолетово, вы признаете наши выборы или нет. Мне главное, чтобы белорусы признали эти выборы и спокойно они завершились, как начались», - сказал Лукашенко.

Президент отметил, что резолюция Европарламента о непризнании выборов в Беларуси демонстрирует неуважение к партнерам из Вашингтона.

Президент также добавил, что власти никого не выгоняли из Белоруссии. Те, кто уехал, могут вернуться, для этого есть соответствующий механизм, напомнил лидер.

«И я раз пять заявлял о том, что мы не злопамятные люди. Каждому будет предоставлен шанс», - процитировало его БелТА.

Ранее Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии. Перед тем как получить бюллетень, он с теплотой пообщался с членами избирательной комиссии. Позже президент отметил, что голосовал «за всех».

Белоруссия Запад Выборы в Белоруссии Выборы
26 января 2025, 11:13
Самые скучные и предсказуемые. Политолог спрогнозировал исход выборов в Белоруссии
РИА «Новости»
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Предстоящие выборы в Белоруссии обещают быть самыми предсказуемыми и неинтересными в истории страны. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал политолог Артем Агафонов.

«Предстоящие выборы - самые скучные и предсказуемые в истории Белоруссии. Лукашенко наберет не меньше 85%», - сказал он.

На втором месте, по его мнению, может оказаться кандидат «против всех». Представители реальной оппозиции не принимают участие в выборах, но у действующего главы государства в любом случае нет серьезных конкурентов, уверен политолог.

Агафонов не предполагает, что политика Минска претерпит значительные изменения. Однако президент может начать формировать команду, которая будет управлять страной после его ухода. Отставка Лукашенко может привести к серьезной нестабильности в стране, считает политолог.

В Белоруссии 26 января начался единый день голосования на выборах президента. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00. Безопасность на выборах обеспечивают правоохранительные органы. Всего на территории республики организовали работу 5325 участков для голосования.

Белоруссия Выборы в Белоруссии Выборы
26 января 2025, 11:13
Неизвестные похитили древние румынские сокровища из музея в Нидерландах
Unsplash
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Уголовное дело об украденных в Нидерландах румынских экспонатах передадут в ведение Генеральной прокуратуры Румынии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбудили по факту хищения и незаконного оборота оружия и взрывчатки. Расследованием преступления будут заниматься прокуроры Высокого суда кассации и юстиции, сотрудники полиции и специалисты Генерального инспектората румынской полиции.

По данным канала Antena 3 CNN , три вора проникли в музей Дрентс в Ассене, подорвав одну из дверей. Злоумышленники похитили самые ценные румынские артефакты, в том числе золотые браслеты из Сармизегетузы и дакийский шлем, известный как шлем Коцофенешти.

Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал в кратчайшие сроки вернуть в страну украденные экспонаты, имеющие исключительное культурное и историческое значение.

Ранее злоумышленники угнали грузовик и квадроцикл с фермы Виндзорского замка в Великобритании. Грабители воспользовались отсутствием хозяина имения - Карла III - и похитили сельхозтехнику.

Уголовное дело Музеи Кражи Нидерланды Румыния

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