Выборы президента Белоруссии состоялись
Выборы президента Белоруссии состоялись, явка по стране на 12:00 составила 56,64%. Об этом заявил зампредседателя ЦИК страны Алексей Башан, сообщило РИА «Новости».
«Выборы президента Республики Беларусь состоялись… В среднем по стране проголосовала 56,64% от числа избирателей», - сказал Башан на пресс-конференции.
В Брестской области участие в голосовании приняли более 61% избирателей, в Витебской - свыше 54%, в Гомельской - 62%, в Гродненской - более 54%, в Минской - более 54%, в Могилевской - более 58%, а также в столице - более 51%.
Ранее Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии. Как отметил действующий лидер, страна проводит выборы для своего народа, независимо от того, нравится это кому-то или нет.
Основной день выборов президента в Республике Беларусь - воскресенье, 26 января. Участки для голосования начали свою работу в 08:00, всего их более 5,3 тысячи по всей стране.