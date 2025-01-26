Выборы президента Белоруссии состоялись

«Выборы президента Республики Беларусь состоялись… В среднем по стране проголосовала 56,64% от числа избирателей», - сказал Башан на пресс-конференции.

В Брестской области участие в голосовании приняли более 61% избирателей, в Витебской - свыше 54%, в Гомельской - 62%, в Гродненской - более 54%, в Минской - более 54%, в Могилевской - более 58%, а также в столице - более 51%.

Ранее Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии. Как отметил действующий лидер, страна проводит выборы для своего народа, независимо от того, нравится это кому-то или нет.

Основной день выборов президента в Республике Беларусь - воскресенье, 26 января. Участки для голосования начали свою работу в 08:00, всего их более 5,3 тысячи по всей стране.