Выборы не изменят внешний курс Польши. Обе партии одинаково ненавидят Россию

14 октября 2023, 13:27
Unsplash
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В воскресенье, 15 октября, в Польше пройдут парламентские выборы. Соревноваться на них будут по факту две партии, а исход голосования серьезно изменит внутреннюю политику государства. Однако на внешней арене все останется по-старому — как в отношениях с Россией, так и с Украиной, пояснил автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360».

Политическая нестабильность Что же произойдет после выборов? В любом случае начнется период политической нестабильности. Возможны массовые демонстрации и митинги, возможна даже легкая попытка «цветной революции», заведомо обреченная на провал.

Отец новой независимой Польши Лех Валенса настроен куда более категорично: он говорит о возможности гражданской войны. Валенса является противником правящей ныне партии, которая, по его словам, может лишь «раздавать деньги», покупая голоса избирателей. Валенса, конечно, преувеличивает, но доля истины в его словах есть.

Что касается маленьких партий - отношение примерно такое же, поскольку эти партии являются всего лишь клонами партий крупных.

Разве что в случае победы «Обывателей» власти станут более толерантны к общеевропейской политике и ЛГБТ.

Для России ничего не изменится Что касается России - обе партии ее ненавидят примерно одинаково. Так что тут точно все останется по-прежнему.

Насчет поддержки Украины - тоже вопрос. Сейчас отношения с Украиной далеко не в лучшей форме. И тут надо признать, что Украина сама сделала для этого очень многое.

После выборов ситуация может и измениться , но огромной поддержки от Польши, как раньше, все равно ждать не следует чисто из-за состояния экономики и финансов.

Польский народ расколот Но вернемся к внутренним польским делам. Народ Польши сейчас очень сильно расколот. Примерно пополам.

Одна часть - консервативная, католическая, которая не приемлет никаких мигрантов и ЛГБТ. Как правило, это жители небольших городов и сельской местности.

Вторая часть населения настроена более прогрессивно. В основном это жители больших городов, которые ненавидят правящую партию.

В воскресенье, 15 октября, в Польше пройдут парламентские выборы. Соревноваться на них будут по факту две партии, а исход голосования серьезно изменит внутреннюю политику государства. Однако на внешней арене все останется по-старому - как в отношениях с Россией, так и с Украиной, пояснил автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360».

Так что небольшие стычки вполне возможны. Или даже массовые драки, но это все точно не перейдет на уровень гражданской войны.

В конце концов «мудрые» польские политики найдут, куда направить гнев недовольных граждан. Да на тех же украинских беженцев , которым сейчас в Польше точно не приходится ждать ничего хорошего.

Завтра большой выборный день в Польше. В нем примут участие две крупнейшие партии - «Право и справедливость» и ее оппонент «Гражданская платформа».

Первая партия - националисты и популисты, вторая - относительно умеренная и настроенная проевропейски. Кроме них, в выборах примут участие еще несколько партий поменьше, которые тоже способны сыграть свою роль при формировании правящей коалиции.

Далее - его прямая речь.

Что касается маленьких партий - отношение примерно такое же, так эти партии являются всего лишь клонами партий крупных.

Политическая нестабильность Что же произойдет после выборов? В любом случае начнется период политической нестабильности. Возможны массовые демонстрации и митинги, может быть, даже легкая попытка «цветной революции», заведомо обреченная на провал.

Отец новой независимой Польши Лех Валенса настроен куда более категорично - он говорит о возможности гражданской войны. Валенса является противником правящей ныне партии, которая, по его словам, может лишь «раздавать деньги», покупая голоса избирателей. Валенса, конечно, преувеличивает, но доля истины в его словах есть.

жэ Так что небольшие стычки вполне возможны. Или даже массовые драки, но это все точно не перейдет на уровень гражданской войны. В конце концов «мудрые» польские политики найдут, куда направить гнев недовольных граждан. Да на тех же украинских беженцев, которым сейчас в Польше точно не приходится ждать ничего хорошего.

Польша Выборы
Австралийский бизнесмен раскрыл детали разговора Трампа с президентом Ирака после бомбардировки
23 октября 2023, 11:08
Википедия
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Бывший президент США Дональд Трамп, пребывая на этом посту, разговаривал с иракским коллегой после бомбардировки и спрашивал его, что он собирается делать дальше. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на рассказ австралийского миллиардера Энтони Пратта, вхожего в гольф-клуб Трампа.

По словам Пратта, американский предприниматель пересказал детали беседы ему и сенатору Линдси Грэму во время поездки в президентском кортеже в декабре 2019 года. Трамп сообщил, что «сегодня бомбил Ирак», после чего ему позвонил президент ближневосточной страны Бархам Салих. Он сообщил президенту США, что тот только что сравнял его город с землей.

«Хорошо, что вы собираетесь с этим делать?» - ответил Трамп Салиху, со слов Пратта.

По данным NYT, австралийский миллиардер рассказал об этом разговоре прокурорам. Сенатор Грэм при этом сообщил изданию, что не помнит подробности той беседы.

Ранее Трамп выступил с жесткой критикой действующего президента США Джо Байдена. По словам бизнесмена, за время нахождения нынешнего американского лидера на посту Вашингтон стал самой опасной столицей в мире.

США Дональд Трамп Ирак
Удар по лагерю беженцев на севере сектора Газа унес жизни 30 человек
23 октября 2023, 11:03
РИА «Новости»
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Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по лагерю беженцев в городе Джебалия на севере сектора Газа. Погибли 30 человек, пострадали 27 жителей анклава, сообщил телеканал Al Jazeera.

Министерство внутренних дел Газы объявило, что ЦАХАЛ атаковал крупнейший из восьми лагерей для беженцев в секторе Газа поздно вечером 22 октября. Люди прятались в жилом доме. Под завалами нашли 30 тел, большинство из них - женщины и дети. Ранения получили не менее 27 человек.

«Мы страдаем от острой нехватки лекарств и медицинского оборудования», - рассказал директор индонезийской больницы в северной части сектора Газа.

В городе Джебалия открыли еще три лагеря беженцев. Люди спрятались в школах Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ.

Пресс-секретарь организации Аднан Абу Хасна заявил, что в секторе Газа не осталось безопасных мест, так как удары наносили даже по школам ООН. Израиль призвал эвакуировать 1,1 миллиона мирных жителей на юг анклава.

Конфликт Израиля и Палестины
Египет предложил создать лагеря для беженцев на территории сектора Газа
23 октября 2023, 10:27
РИА «Новости»
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Египет предложил создать лагеря помощи беженцам в городе Рафахе на территории сектора Газа. Об этом сообщила газета Al Araby Al Jadeed со ссылкой на источник.

По его данным, египетские власти выступили с инициативой в обмен на отказ от идеи перемещения гражданских лиц из Газы в пограничную зону в Северном Синае.

«Египетские официальные лица предложили возможность создания лагерей в палестинском городе Рафахе, в трех километрах внутри палестинских территорий», - сказал источник.

Египет планирует контролировать эти лагеря и оказывать срочную помощь беженцам из северной части Газы. Источник отметил, что одной из важных функций таких лагерей будет рассмотрение дел раненых и людей с хроническими заболеваниями, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

Этих беженцев собираются переводить в специально созданные на египетской стороне полевые госпитали. При сложных случаях людей передадут в специализированные египетские больницы.

После обострения палестино-израильского конфликта свои дома покинули полтора миллиона жителей сектора Газа. Египет и Иордания отказались принимать беженцев на своих территориях.

Египет Конфликт Израиля и Палестины
Объект инфраструктуры пострадал в селе в Харьковской области
23 октября 2023, 09:28
РИА «Новости»
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Объект инфраструктуры получил повреждения в одном из сел Купянского района Харьковской области. Об этом сообщил в своем Telegram глава областной военной администрации Олег Синегубов.

«В Куриловке поврежден объект инфраструктуры», - написал чиновник, но никаких дополнительных подробностей не привел.

Утром 23 октября также появились данные о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области.

Глава местной администрации Александр Прокудин уточнял, что речь идет об инженерном сооружении в Херсонском районе. Но о чем именно, он говорить не стал.

Об обстреле минувшей ночью сообщали также в Одесской области. По информации местного издания «Страна.ua» , под Одессой оказалась повреждена крыша склада на объекте припортовой инфраструктуры. Местные власти информацию об этом никак не комментировали.

Украина

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