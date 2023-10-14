Выборы не изменят внешний курс Польши. Обе партии одинаково ненавидят Россию

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Политическая нестабильность Что же произойдет после выборов? В любом случае начнется период политической нестабильности. Возможны массовые демонстрации и митинги, возможна даже легкая попытка «цветной революции», заведомо обреченная на провал.

Отец новой независимой Польши Лех Валенса настроен куда более категорично: он говорит о возможности гражданской войны. Валенса является противником правящей ныне партии, которая, по его словам, может лишь «раздавать деньги», покупая голоса избирателей. Валенса, конечно, преувеличивает, но доля истины в его словах есть.

Что касается маленьких партий - отношение примерно такое же, поскольку эти партии являются всего лишь клонами партий крупных.

Разве что в случае победы «Обывателей» власти станут более толерантны к общеевропейской политике и ЛГБТ.

Для России ничего не изменится Что касается России - обе партии ее ненавидят примерно одинаково. Так что тут точно все останется по-прежнему.

Насчет поддержки Украины - тоже вопрос. Сейчас отношения с Украиной далеко не в лучшей форме. И тут надо признать, что Украина сама сделала для этого очень многое.

После выборов ситуация может и измениться , но огромной поддержки от Польши, как раньше, все равно ждать не следует чисто из-за состояния экономики и финансов.

Польский народ расколот Но вернемся к внутренним польским делам. Народ Польши сейчас очень сильно расколот. Примерно пополам.

Одна часть - консервативная, католическая, которая не приемлет никаких мигрантов и ЛГБТ. Как правило, это жители небольших городов и сельской местности.

Вторая часть населения настроена более прогрессивно. В основном это жители больших городов, которые ненавидят правящую партию.

В воскресенье, 15 октября, в Польше пройдут парламентские выборы. Соревноваться на них будут по факту две партии, а исход голосования серьезно изменит внутреннюю политику государства. Однако на внешней арене все останется по-старому - как в отношениях с Россией, так и с Украиной, пояснил автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360».

Так что небольшие стычки вполне возможны. Или даже массовые драки, но это все точно не перейдет на уровень гражданской войны.

В конце концов «мудрые» польские политики найдут, куда направить гнев недовольных граждан. Да на тех же украинских беженцев , которым сейчас в Польше точно не приходится ждать ничего хорошего.

Завтра большой выборный день в Польше. В нем примут участие две крупнейшие партии - «Право и справедливость» и ее оппонент «Гражданская платформа».

Первая партия - националисты и популисты, вторая - относительно умеренная и настроенная проевропейски. Кроме них, в выборах примут участие еще несколько партий поменьше, которые тоже способны сыграть свою роль при формировании правящей коалиции.

Далее - его прямая речь.

Что касается маленьких партий - отношение примерно такое же, так эти партии являются всего лишь клонами партий крупных.

Политическая нестабильность Что же произойдет после выборов? В любом случае начнется период политической нестабильности. Возможны массовые демонстрации и митинги, может быть, даже легкая попытка «цветной революции», заведомо обреченная на провал.

Отец новой независимой Польши Лех Валенса настроен куда более категорично - он говорит о возможности гражданской войны. Валенса является противником правящей ныне партии, которая, по его словам, может лишь «раздавать деньги», покупая голоса избирателей. Валенса, конечно, преувеличивает, но доля истины в его словах есть.

жэ Так что небольшие стычки вполне возможны. Или даже массовые драки, но это все точно не перейдет на уровень гражданской войны. В конце концов «мудрые» польские политики найдут, куда направить гнев недовольных граждан. Да на тех же украинских беженцев, которым сейчас в Польше точно не приходится ждать ничего хорошего.