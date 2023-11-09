Выборы на Украине назвали в Кремле внутренним делом страны

Официальный представитель Кремля отметил, что в России следят за темой выборов президента в соседней стране.

«Они не приняли еще решение, оценивают за и против, как я понимаю. Но в данном случае нас это не касается, это внутреннее дело Украины», - сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков подчеркнул, что для России важно, чтобы киевский режим как можно быстрее понял абсурдность мысли о победе на поле боя.

В соответствии с Конституцией Украины ближайшие выборы должны пройти весной 2024 года. Однако во время объявленного военного положения их проводить нельзя. Действующий президент страны Владимир Зеленский заявлял, что сейчас не самое подходящее время для проведения выборов.

Замглавы ЦИК Украины Сергей Дубовик отмечал, что даже после истечения президентского срока Зеленский продолжит выполнять свои обязанности на посту главы государства.