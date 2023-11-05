«Вы удивитесь». В США сделали откроенное заявление об Украине

«Позвольте мне открыть вам глаза <…> Нам плевать на Украину, нам не нравятся украинцы», - заявил он.

Экс-военный отметил, что если бы Америка ценила Украину, то не допустила бы того, что случилось со страной. Риттер сравнил государство с дурной привычкой, которую в итоге бросят и перестанут о ней говорить.

«Вы удивитесь, как быстро все в конгрессе, все генералы, все, кто говорил о том, что речь идет о конце света, никогда больше не будут поднимать эту тему», - заверил он.

Риттер также рассказал, что украинское контрнаступление провалилось из-за глупости главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Тот решил на всеобщее обозрение рассказать о планах армии. В итоге Украину ждал полный крах и огромные потери.

Сейчас Украина боится остаться без американской помощи из-за обострения палестино-израильского конфликта. Власти страны с тревогой ждут решения конгресса США. Но Украине посоветовали пойти на переговоры из-за снижения поддержки.