05 ноября 2023, 16:48

«Вы удивитесь». В США сделали откроенное заявление об Украине

Pxhere
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США сбегут с Украины при первой возможности, потому что она стала для них балластом, который хотят сбросить в любой удобный момент. Такое заявление сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

«Позвольте мне открыть вам глаза <…> Нам плевать на Украину, нам не нравятся украинцы», - заявил он.

Экс-военный отметил, что если бы Америка ценила Украину, то не допустила бы того, что случилось со страной. Риттер сравнил государство с дурной привычкой, которую в итоге бросят и перестанут о ней говорить.

«Вы удивитесь, как быстро все в конгрессе, все генералы, все, кто говорил о том, что речь идет о конце света, никогда больше не будут поднимать эту тему», - заверил он.

Риттер также рассказал, что украинское контрнаступление провалилось из-за глупости главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Тот решил на всеобщее обозрение рассказать о планах армии. В итоге Украину ждал полный крах и огромные потери.

Сейчас Украина боится остаться без американской помощи из-за обострения палестино-израильского конфликта. Власти страны с тревогой ждут решения конгресса США. Но Украине посоветовали пойти на переговоры из-за снижения поддержки.

США Украина
05 ноября 2023, 17:22
Вооруженный мужчина в аэропорту Гамбурга отпустил заложника и сдался полиции
Unsplash
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Мужчина, взявший в заложники собственную дочь и угрожавший оружием, покинул машину на территории аэропорта в Гамбурге и сдался сотрудникам полиции. Об этом силовое ведомство сообщило в соцсети X (бывший Twitter).

«Ситуация с заложником разрешилась. Подозреваемый покинул машину вместе со своей дочерью», - заявили в полиции.

Правоохранители добавили, что вооруженный мужчина не оказывал сопротивления. Девочка, которую он держал в заложниках, не пострадала.

Ранее мужчина подъехал на автомобиле на взлетно-посадочную полосу и потребовал организовать ему перелет в Турцию. Он взял в заложники четырехлетнюю дочку и угрожал оружием. По данным полиции, мужчина мог иметь при себе взрывное устройство. Правоохранители ввели в аэропорту режим чрезвычайной ситуации и провели переговоры со злоумышленником.

СМИ сообщали, что мужчина бросил из автомобиля два коктейля Молотова. По данным Bild , подозреваемый имеет турецкое происхождение и проживает в Нижней Саксонии в Германии.

Германия Преступления Самолеты
05 ноября 2023, 16:56
США столкнулись с угрозой начала гражданской войны — СМИ
Unsplash
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Обострение политической обстановки может сильно повлиять на ситуацию в США. Над страной нависла угроза гражданской войны, заявил британский журналист Шэй Боттомли в публикации 19FortyFive.

«Когда на карту поставлена демократия - вершина свобод, которыми дорожат американцы, - это может быть сигналом к масштабному конфликту», - отметил он.

Обозреватель указал на жесткое противостояние между экс-лидером США Дональдом Трампом и американским президентом Джо Байденом. Из-за их вражды растет напряжение внутри страны, добавил Боттомли.

Он напомнил о череде уголовных дел против Трампа и обратил внимание на накал страстей вокруг выборов в США. По мнению журналиста, конфликт республиканцев и демократов может обернуться для государства гражданской войной.

Ранее Трамп назвал американскую столицу самым опасным городом. По его мнению, политика Байдена привела к росту преступности в стране. Экс-лидер США пообещал «очистить, отремонтировать и восстановить» Вашингтон, если его изберут в президенты в 2024 году.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
05 ноября 2023, 16:49
Турецким судам разрешили заходить в порты Египта для лечения раненых в Газе
pxhere.com
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Власти Египта разрешили двум судам из Турции с полевыми госпиталями войти в свои порты для лечения раненых в Газе. Об этом сообщил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа в соцсети Х.

Глава ведомства заявлял, что Турция ждет разрешения для сооружения 20 полевых госпиталей в аэропорту Египта Эль-Ариш. Двум предназначенным для этого кораблям позволили зайти в египетские порты.

Палестинское движение ХАМАС утром 7 октября выпустило по израильским городам тысячи ракет. В ответ ЦАХАЛ начал контртеррористическую операцию «Железные мечи», а позже объявил о полной блокаде сектора Газа.

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль назвал действия израильской армии в палестинском анклаве «операцией по истреблению в нацистском стиле». По его словам, Израиль совершает военные преступления.

Ранее ЦАХАЛ атаковал школу Усамы бен Заида в сектора Газа, где укрывались беженцы. Десятки мирных жителей получили ранения.

Турция Египет Конфликт Израиля и Палестины
05 ноября 2023, 16:47
Взрыв произошел в Одессе
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В Одессе прогремел взрыв. Об этом написало украинское издание «Страна.ua».

Одесса Взрывы Украина

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