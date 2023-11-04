04 ноября 2023, 23:51

ВВС Турции поразили цели РПК на севере Ирака

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Турецкая военная авиация поразила 15 целей Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Сообщение об ударе опубликовали на официальном сайте турецкого министерства национальной обороны.

«ВВС поразили 15 целей террористической сепаратистской организации в регионе Хакурк на севере Ирака 4 ноября в 19:30», - говорится в заявлении ведомства.

Турецкая армия периодически проводит операции в рамках борьбы с РПК, признанной в Турции террористической организацией. ВВС страны бьют по лагерям, укрытиям и командным пунктам Рабочей партии Курдистана, такие трансграничные удары санкционирует парламент.

По ситуации в секторе Газа министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Израиль и коллективный Запад должны взять ответственность на себя и заняться урегулированием конфликта.

Турция Ирак
05 ноября 2023, 00:00
Взрывы в подконтрольной Киеву части Херсона прозвучали уже в пятый раз за сутки — СМИ
Unsplash
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В подконтрольной Киеву части Херсона уже в пятый раз за сутки раздались взрывы. Об этом сообщило издание «Общественное».

Другие подробности случившегося пока не раскрывали. Воздушную тревогу в этих районах тоже не объявляли.

Еще 2 ноября взрывы прогремели в Харькове и Полтавской области Украины. Местные СМИ сообщили о работе противовоздушной обороны. Также журналисты заявили о летящих в сторону Николаевской области «Геранях». По данным онлайн-карты воздушных тревог, сирены гудели в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.

За день до этого взрывы услышали жители Полтавской области. Также в этот день в половине украинских регионах объявили воздушную тревогу: Киевской, Харьковской, Черкасской, Винницкой, Полтавской, Сумской, Черновицкой, Кировоградской, Хмельницкой и Николаевской областях.

Также 31 октября появились сообщения о взрывах в Кривом Роге и Днепропетровске. Очевидцы рассказали о приближении беспилотников к регионам.

Взрывы Украина
04 ноября 2023, 23:59
Американский авианосец Dwight Eisenhower прибыл на Ближний Восток
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Ударная группа во главе с авианосцем Dwight Eisenhower прибыла на Ближний Восток. Об этом сообщило Центральное командование Пентагона в социальной сети Х.

В состав группы также вошли ракетный крейсер, эсминцы и девять авиационных эскадрилий. Они прибыли в зону ответственности Центрального командования в качестве усиления представительства в регионе.

«Ударная группа авианосца Dwight Eisenhower прибыла на Ближний Восток», - говорится в сообщении.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее сообщил, что Dwight Eisenhower и его ударная группа в течение недели отправятся для запланированной переброски в зону ответственности Европейского командования ВС Соединенных Штатов.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ранее заявил, что США своими действиями повлияли на активизацию конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС. По его словам, Белый дом продолжит подогревать этот конфликт.

США Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток
04 ноября 2023, 23:29
Минфин заявил о «сдувающихся» экономиках, которые доминировали ранее
pxhere.com
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Экономики, которые господствовали в недавнем прошлом, постепенно сдуваются. На их место приходят новые, заявил глава Минфина Антон Силуанов на выставке-форуме «Россия». Его слова привело РИА «Новости».

Министр отметил, что старые системы потихонечку себя изживают, а на их место приходят новые экономики. Речь идет в том числе о России, Китае и Индии.

«Восток активно развивается, а старые экономики, которые раньше доминировали, причем и в экономическом, и в политическом плане, постепенно сдуваются», - подчеркнул Силуанов.

По его словам, такие ситуации неоднократно случались в мировой истории. Старые экономики, которые не желают уходить, цепляются за санкции и использование своих валют в качестве оружия. Сейчас крепнет альтернатива «сдувающимся» силам, например, БРИКС, добавил министр.

Помощник президента России Максим Орешкин ранее заявил, что центр мировой экономики меняется - он уходит на Восток. Он отметил, что это событие происходило последние 10 лет естественным образом.

Минфин РФ Россия Экономика
04 ноября 2023, 23:10
Ракеты попали в жилой дом на юге Израиля — СМИ
unsplash.com
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Ракеты прилетели в жилой дом в израильском Сдероте на юге страны. Об этом сообщила газета Haaretz.

Сообщений о жертвах в результате попадания снаряда не поступало. Другие детали случившегося не уточнялись.

«Ракеты попали в жилой дом в Сдероте», - говорится в сообщении.

Израиль 7 октября подвергся массированной ракетной атаке со стороны палестинского движения ХАМАС из сектора Газа. Боевики проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи» против ХАМАС в палестинском анклаве.

За несколько дней израильская армия взяла под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начала наносить удары по объектам на территории сектора.

Днем 4 ноября стало известно о гибели 12 человек в результате атаки ВВС Израиля по зданию школы Аль-Фахура в лагере палестинских беженцев «Джебалия» на север анклава. Действия ЦАХАЛ в Газе назвали «операцией по истреблению в нацистском стиле».

Израиль Конфликт Израиля и Палестины

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