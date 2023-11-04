ВВС Турции поразили цели РПК на севере Ирака

Мир Эмилия Малинина

Взрывы в подконтрольной Киеву части Херсона прозвучали уже в пятый раз за сутки — СМИ

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В подконтрольной Киеву части Херсона уже в пятый раз за сутки раздались взрывы. Об этом сообщило издание «Общественное».