ВВС Турции поразили цели РПК на севере Ирака
Турецкая военная авиация поразила 15 целей Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Сообщение об ударе опубликовали на официальном сайте турецкого министерства национальной обороны.
«ВВС поразили 15 целей террористической сепаратистской организации в регионе Хакурк на севере Ирака 4 ноября в 19:30», - говорится в заявлении ведомства.
Турецкая армия периодически проводит операции в рамках борьбы с РПК, признанной в Турции террористической организацией. ВВС страны бьют по лагерям, укрытиям и командным пунктам Рабочей партии Курдистана, такие трансграничные удары санкционирует парламент.
По ситуации в секторе Газа министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Израиль и коллективный Запад должны взять ответственность на себя и заняться урегулированием конфликта.