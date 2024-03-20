ВВС США заявили о проведении успешных испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты

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Испытания провели 17 марта. В ходе пуска американские военные получили ценные данные о возможностях этой технологии.

«Не раскрывая данные о конкретных задачах проведенных испытаний, можно заявить, что данный пуск принес ценные, уникальные сведения и был направлен на расширение диапазона программ гиперзвукового оружия», - сказано в заявлении.

Ракету запустили со стратегического бомбардировщика В-52, базировавшегося на авиабазе Андерсен на острове Гуам.

В Йемене ранее испытали гиперзвуковые ракеты , работающие на твердом топливе. Хуситы намерены использовать их для атаки на корабли в Красном море.

Военно-воздушные силы США провели успешное испытание гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW класса «воздух - земля». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на распространенное заявление ВВС.