ВВС США ударили по более 60 целям в Йемене

«По приказу Центрального командования США, ВВС <…> нанесли преднамеренные удары по более чем 60 целям <…> поддерживаемых Ираном хуситов», - подчеркнул он.

Для поражения целей американские ВВС использовали свыше 100 высокоточных боеприпасов разного вида. Под удар, как уточнил он, попали командные пункты и центры управления, склады с боеприпасами, производственные мощности и радары системы противовоздушной обороны хуситов.

Американцы устроили митинг у Белого дома в знак протеста против ударов США по Йемену. Они призвали власти Соединенных Штатов прекратить атаки по территории Йемена, а также завершить конфликт между Израилем и ХАМАС.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис предупредил, что ситуация с хуситами в Йемене может втянуть страну в полномасштабную войну.