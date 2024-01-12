12 января 2024, 09:00

ВВС США ударили по более 60 целям в Йемене

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Военно-воздушные силы США ударили по более чем 60 объектам хуситов. Об этом заявил командующий американскими ВВС в Центральном командовании Алекс Гринкевич. Его заявление появилось на сайте военно-воздушных сил страны.

«По приказу Центрального командования США, ВВС <…> нанесли преднамеренные удары по более чем 60 целям <…> поддерживаемых Ираном хуситов», - подчеркнул он.

Для поражения целей американские ВВС использовали свыше 100 высокоточных боеприпасов разного вида. Под удар, как уточнил он, попали командные пункты и центры управления, склады с боеприпасами, производственные мощности и радары системы противовоздушной обороны хуситов.

Американцы устроили митинг у Белого дома в знак протеста против ударов США по Йемену. Они призвали власти Соединенных Штатов прекратить атаки по территории Йемена, а также завершить конфликт между Израилем и ХАМАС.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис предупредил, что ситуация с хуситами в Йемене может втянуть страну в полномасштабную войну.

США Иран Ближний Восток
12 января 2024, 08:27
Кабмин Японии пообещал «следить за ситуацией» после слов Путина о Курилах
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Япония будет пристально наблюдать за ситуацией после заявления президента Владимира Путина о желании посетить Курильские острова. Об этом сообщил генсек японского кабмина Есимаса Хаяси, его слова процитировало издание Jiji.

Он отказался комментировать слова российского лидера, но добавил, что Япония «соответствующим образом» отреагирует на развитие событий в регионе.

«Я воздержусь от того, чтобы комментировать каждое заявление российских лиц», - отметил Хаяси.

Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа 11 января пообещал, что в будущем обязательно приедет на Курильские острова. Он добавил, что еще ни разу там не был. Путин указал на необходимость развития туристического направления в регионе и напомнил о программах развития Дальнего Востока. По его словам, первые шаги в этом направлении дались стране тяжело, но они дали свой результат.

Ранее глава государства рассказал о своих впечатлениях от посещения Чукотки. Он признался, что регион почти ничем не отличается от Москвы и Санкт-Петербурга.

Япония Владимир Путин Курильские острова Дальний Восток
12 января 2024, 07:45
«Избегать эскалации». Саудовская Аравия призвала к сдержанности в свете ударов США по Йемену
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МИД Саудовской Аравии на фоне ударов Соединенных Штатов и Британии по объектам движения хуситов призвал избегать эскалации и сохранять сдержанность. Сообщение министерства появилось в соцсети Х.

Отмечается, что королевство наблюдает за военными операциями в районе Красного моря и атаками на объекты в Йеменской республике «с серьезной обеспокоенностью».

«Королевство Саудовская Аравия <…> подтверждает важность сохранения безопасности и стабильности в районе Красного моря <…> и призывает к сдержанности, избеганию эскалации», - отмечается в сообщении.

МИД Саудовской Аравии напомнил, что свобода судоходства в Красном море - международное требование «в интересах всего мира».

О бомбардировке объектов хуситов в Йемене стало известно в ночь на 12 января. Под удар попали город Ходейда и столица Йемена - Сана.

Пентагон подтвердил атаки, назвав целью снижение военного потенциала хуситов. США поразили по крайней мере 10 объектов. Йеменское движение «Ансар Алла» нанесло ответные удары.

США Саудовская Аравия Военные
12 января 2024, 07:45
Протестующие устроили у Белого дома митинг против атаки хуситов в Йемене
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Десятки американцев собрались возле Белого дома в знак протеста против ударов США по Йемену. Об этом сообщило РИА «Новости».

Активисты потребовали руководство США прекратить обстрел территории Йемена и остановить конфликты в Газе между Израилем и ХАМАС. Протестующие скандируют лозунги, некоторые из демонстрантов развернули флаги Палестины и плакаты.

Корреспондент издания рассказал, что акция носит мирный характер. Сотрудники полиции присутствуют на митинге, но не вмешиваются.

Ранее США обстреляли территорию Йемена и ударили по хуситам. Американская армия поразила не менее 10 объектов боевиков. Представители хуситов пообещали ответить на удары американцев. Замминистра иностранных дел в правительстве «Ансар Алла» Хусейн аль-Эззи заявил, что США заплатят высокую цену за ракетные атаки.

Пентагон сообщил, что целью ударов стало снижение военного потенциала боевиков , которые нападают на корабли в Красном море. По информации NBC News , США и Великобритания поразили повстанцев ракетами «Томагавк».

США Белый дом в США Митинги Полиция Конфликт Израиля и Палестины Палестина
12 января 2024, 07:30
США уличили в провокации на границе с Россией
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Соединенные Штаты используют Финляндию, чтобы спровоцировать военный конфликт с Россией. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети Х (бывший Twitter).

Он рассказал, что США уже направили в Финляндию часть своих сил. Полковник предположил, что если Соединенным Штатам позволят, то власти разместят там и ракеты. Макгрегор заверил, что такие действия с американской стороны могут привести к вооруженному конфликту.

«Это превращает Финляндию в магнит для нападения! Глобалистские элиты продолжают говорить людям: „Русские идут, русские идут“. Это абсурд!» - сказал американский полковник.

О плане США относительно Финляндии рассказывал «360» и политолог Иван Мезюхо. По его словам, Соединенные Штаты открыто используют эту страну для блокирования России на севере Европы.

США Ракеты Финляндия Военные Россия

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