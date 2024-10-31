ВВС США подпишут контракт на партию стратегических бомбардировщиков B-21 Raider

Предполагается, что работа будет проходить в условиях активного противостояния системам воздушной обороны. Но если конфликт перерастет в ядерную стадию, то будут использоваться специальные боеприпасы для поражения стратегических целей. Это в полной мере относится и к гипотетической войне с Россией.

Примечательно, что создатели B-21 заявляли, что существенно снизили радиолокационную заметность своего самолета. В частности, они заверяли, что его якобы не смогут обнаружить на дальних и средних дистанциях радары современной российской зенитно-ракетной системы С-400.

В прошлом году США впервые представили, а также испытали новый стратегический бомбардировщик-невидимку, B-21 совершил первый полет. Презентацию самолета изначально планировали провести в 2021-м, , но мероприятие постоянно переносилось.

B-21 представляет собой самолет, выполненный по схеме «летающее крыло». Внешне он напоминает своего предшественника B-2, но при этом имеет меньшие размеры: размах крыльев составляет 45 метров против 52.

Подробные технические характеристики бомбардировщика еще не обнародовали, но известно, что самолет является дозвуковым и способен развивать скорость до 0,8 Маха.

Максимальная грузоподъемность составляет девять тонн. В качестве вооружения бомбардировщик способен использовать различные типы ракет, включая высокоточные крылатые JASSM-ER с дальностью до тысячи километров, а также ядерные бомбы B-61 последних модификаций.

До конца 2024 года Военно-воздушные силы США планируют заключить соглашение с компанией Northrop Grumman на поставку партии стратегических бомбардировщиков B-21 Raider. Предполагается, что эти самолеты поступят на вооружение в период с 2025 по 2027 год. Однако, как сообщило РИА «Новости» , есть вероятность, что сроки могут сдвинуть, ведь стоимость B-21 существенно увеличилась.