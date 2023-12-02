ВВС Израиля атаковали сирийскую столицу Дамаск

По его информации, средства ПВО Сирии отразили вражеские цели в небе над Дамаском.

Это вторая атака за последнюю неделю. До этого военные еврейского государства обстреливали город 26 ноября, тогда они вывели из строя международный аэропорт столицы.

Ранее российская сторона потребовала от Израиля прекратить атаковать Дамаск. Как отметили в МИД РФ, удары по стране нарушают суверенитет и подвергают опасности мирных жителей. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала израильский обстрел провокацией и отметила, что действия ЦАХАЛ могут обернуться опасными последствиями для Ближнего Востока.

На прошлой неделе, 22 октября, стало известно о смерти двух рабочих в Сирии после ракетных ударов по взлетно-посадочным полосам международных аэропортов Алеппо и Дамаска со стороны израильских военных. В тот день сирийский Минтранс объявил о переводе рейсов из этих городов в воздушную гавань Латакии.