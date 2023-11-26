Ввод ограничений на поставки оружия Израилю допустили в США

«Он (президент США Джо Байден - прим. ред.) ответил на вопрос и признал идею», - сказал он.

По словам Салливана, в Белом доме считают эффективным свой нынешний подход в рамках конфликта Израиля и Палестины, ведь он позволяет «достичь результатов» в таких вопросах как возвращение заложников, временное прекращение боевых действий и поставках гумпомощи в сектора Газа.

Ранее президент Джо Байден заявил, что конфликт на Украине и обострение на Ближнем Востоке обернутся «огромным прогрессом». По его словам, Америка должна добиваться намеченных целей и провести свою стратегию «на Ближнем Востоке, в Европе и по всему миру».

В середине ноября, президент США подписал закон о временном бюджете, согласно которому Украина и Израиль не получат дополнительной помощи США до февраля 2024 года.