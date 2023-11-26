26 ноября 2023, 23:40

Ввод ограничений на поставки оружия Израилю допустили в США

РИА «Новости»
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Власти Соединенных Штатов могут принять решение об ограничении поставок оружия Израилю. Об этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью телеканалу CBS.

«Он (президент США Джо Байден - прим. ред.) ответил на вопрос и признал идею», - сказал он.

По словам Салливана, в Белом доме считают эффективным свой нынешний подход в рамках конфликта Израиля и Палестины, ведь он позволяет «достичь результатов» в таких вопросах как возвращение заложников, временное прекращение боевых действий и поставках гумпомощи в сектора Газа.

Ранее президент Джо Байден заявил, что конфликт на Украине и обострение на Ближнем Востоке обернутся «огромным прогрессом». По его словам, Америка должна добиваться намеченных целей и провести свою стратегию «на Ближнем Востоке, в Европе и по всему миру».

В середине ноября, президент США подписал закон о временном бюджете, согласно которому Украина и Израиль не получат дополнительной помощи США до февраля 2024 года.

США Израиль Оружие Джо Байден
27 ноября 2023, 01:27
«Это дно». Захарова высмеяла новую украинскую игру про голодомор
РИА «Новости»
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Украинская компания Stellarium gaming из Луцка готовит к выпуску компьютерную игру о голодоморе под названием «Голодный путь» (Famine Way). Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в Telegram-канале.

По словам дипломата, действие игры будет разворачивается в «мертвом» селе Харьковской области. Главному герою предстоит помочь местной жительнице по имени Елена найти родных.

Захарова напомнила о безудержной фантазии украинских властей в вопросах перевирания собственной истории, которая нередко подпитывается глумлением.

«Кринж, испанский стыд, рука-лицо, дно, ниже плинтуса… Еще есть варианты описания киевскорежимного креатива?» - задалась вопросом она.

Захарова предположила, что дальше Киев может назвать «голодомором» танкер, который будет вывозить с Украины зерно.

Ранее официальный представитель МИД прокомментировала желание Владимира Зеленского встретится с экс-президентом США Дональдом Трампом. Захарова предположила, что Украина ищет нового спонсора.

Мария Захарова МИД РФ Украина
27 ноября 2023, 01:19
Польские перевозчики решили ужесточить блокаду Украины
РИА «Новости»
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Польские перевозчики решили усилить блокаду Украины. С понедельника они начнут круглосуточно перекрывать пункт пропуска «Медыка — Шегини» на границе между странами. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко эфире украинского телемарафона.

Ранее на данном контрольно-пропускном пункте движение блокировалось с 10:00 до 21:00.

В начале ноября польские перевозчики заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной и не пропускают через них коммерческие автомобили. На границе между странами образовались многокилометровые очереди, в которых уже умерли два украинских водителя.

В пятницу, 24 ноября, стало известно, что протестующие заблокировали поставку Украине и военных грузов. А министр аграрной политики страны Маркиян Дмитрасевич заявил, что на Украине начались проблемы с поставками топлива из-за ситуации на украинско-польской границе.

Дороги Украина Польша Забастовки
27 ноября 2023, 00:31
«Страна инвалидов и эмигрантов». Симоньян рассказала, куда привел Украину отказ от переговоров
РИА «Новости»
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Срыв переговоров с Россией сделал из Украины страну инвалидов и эмигрантов. Такое мнение выразила главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1».

«Получается <…> можно было не превращать Украину в страну инвалидов и эмигрантов, в которую она превратилась сейчас», - заявила журналистка.

В пятницу, 24 ноября, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что конфликт России и Украины мог бы завершиться еще весной 2022 года. По словам украинского политика, который участвовал в переговорах, Россия требовала от Украины нейтрального статуса страны и отказа от членства в НАТО. Арахамия признался, что киевские власти вышли из переговорного процесса, в том числе, по совету тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

В ответ на это посольство России в Великобритании призвало английские власти раскрыть свою роль в срыве переговорного процесса.

Великобритания Переговоры Украина
27 ноября 2023, 00:30
Нетаньяху посетил Газу и пообещал добиться полной победы над ХАМАС
Unsplash
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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху посетил сектор Газа. Во время поездки он заявил, что операция продолжится до полной победы над палестинским движением ХАМАС и возвращения пленных. Об этом сообщило РИА «Новости».

Нетаньяху отметил, что израильское государство делает все, чтобы вернуть похищенных граждан.

«Ничто нас не остановит, и мы убеждены, что у нас есть сила воли и решимость достичь всех целей войны, и мы это сделаем»», - заявил он.

Премьер посетил в анклаве один из обнаруженных израильскими военными туннелей ХАМАС, поговорил с солдатами и командирами, а также познакомился с мерами безопасности, отметило издание.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти могут ограничить поставки оружия Израилю. Он отметил, что Белый дом считает эффективным нынешний подход к палестино-израильскому конфликту, так как он позволяет добиться результатов в деле освобождения заложников, поставках гуманитарной помощи жителям анклава и временного прекращения боевых действий.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины

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